FC BARCELONA
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Педри очень важен для «Барсы», поэтому клуб ищет замену. Хави думает только о двух кандидатах

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Хави всерьез мечтает о том, чтобы этим летом подписать игрока на замену Педри, сообщает Mundo Deportivo.

Статистика доказывает, что «Барса» играет гораздо лучше, когда Педри на поле.

Хави хочет видеть вместо Педри только Бернарду Силву. Португальский полузащитник является отличным плеймейкером с таким же видением поля, как и Педри.

Однако, чтобы заполучить Силву этим летом, «Барсе» придется пойти на серьезные финансовые потери. Будущее Силвы остается неопределенным, так как «ПСЖ» продолжает вести переговоры, а каталонцы не собираются выключаться из гонки.

Второй выбор Хави – Илкай Гюндоган. Немецкий полузащитник может играть более глубокую роль, чем Бернарду, но также остается одним из лучших атакующих полузащитников в мире.

Can Barcelona win without Pedri? - Barca Blaugranes

2 комментария

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Никита Мальковский
ну какой Силва Барсе нужен цоп и пз вместо педри можно использовать Пабло Торе если игра с слабым соперником за Силву будут просить минимум 100м а это бюджет Барсы на три трансферных окна
+7
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+7
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Ramal Ali
И они согласны сидеть в скамейке и ждать когда Решим получит травму или устанет )))
0
0
0
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