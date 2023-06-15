Хави всерьез мечтает о том, чтобы этим летом подписать игрока на замену Педри, сообщает Mundo Deportivo.

Статистика доказывает, что «Барса» играет гораздо лучше, когда Педри на поле.

Хави хочет видеть вместо Педри только Бернарду Силву. Португальский полузащитник является отличным плеймейкером с таким же видением поля, как и Педри.

Однако, чтобы заполучить Силву этим летом, «Барсе» придется пойти на серьезные финансовые потери. Будущее Силвы остается неопределенным, так как «ПСЖ» продолжает вести переговоры, а каталонцы не собираются выключаться из гонки.

Второй выбор Хави – Илкай Гюндоган. Немецкий полузащитник может играть более глубокую роль, чем Бернарду, но также остается одним из лучших атакующих полузащитников в мире.