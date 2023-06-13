FC BARCELONA
Блог

💸 «Нужно сокращать зарплаты, но мы достигнем цели. Ла Лига одобрила наш план действий на следующие 2 года». Жоан Лапорта «обнадежил» фанатов «Барселоны»

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Барселона Барселона
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Футбол Футбол

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напомнил, какие шаги будет предпринимать каталонский клуб в ближайшее время, чтобы эффективно сработать на летнем трансферном рынке.

«Мы должны продолжать сокращать расходы на заработную плату, чтобы суметь создать конкурентноспособную команду.

No more fuss: Laporta has the funds and will be Barca president

Мы будем продолжать прилагать все усилия и достигнем цели. Нам удалось убедить Ла Лигу одобрить наш план действий на следующие 2 года», - заявил Жоан Лапорта.

«Барсе» по-прежнему нужно отказаться от некоторых игроков и сократить расходы на зарплаты, чтобы получить возможность подписать несколько новых футболистов.

Сообщается, что Илкай Гюндоган уже не уверен в идее перехода в «Барселону», поскольку трансфер может состояться только во второй половине лета, когда, как ожидается, каталонцы сумеют уладить проблемы с деньгами и избавиться от ненужных игроков.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий