Президент «Барселоны» Жоан Лапорта напомнил, какие шаги будет предпринимать каталонский клуб в ближайшее время, чтобы эффективно сработать на летнем трансферном рынке.

«Мы должны продолжать сокращать расходы на заработную плату, чтобы суметь создать конкурентноспособную команду.

Мы будем продолжать прилагать все усилия и достигнем цели. Нам удалось убедить Ла Лигу одобрить наш план действий на следующие 2 года», - заявил Жоан Лапорта.

«Барсе» по-прежнему нужно отказаться от некоторых игроков и сократить расходы на зарплаты, чтобы получить возможность подписать несколько новых футболистов.

Сообщается, что Илкай Гюндоган уже не уверен в идее перехода в «Барселону», поскольку трансфер может состояться только во второй половине лета, когда, как ожидается, каталонцы сумеют уладить проблемы с деньгами и избавиться от ненужных игроков.