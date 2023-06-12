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Что нужно «Барсе» для победы в Лиге чемпионов? Де Йонг назвал два фактора

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«Барселона» стала чемпионом Испании, в следующем сезоне команда поборется за главный трофей в европейском футболе.

В последний раз «блауграна» брала Лигу чемпионов в 2015 году. В прошлом розыгрыше турнира команда Хави не вышла из группы, пропустив вперед «Баварию» и «Интер», который сумел добраться до финала.

Де Йонг в беседе с Telegraaf рассказал, что нужно каталонцам для победы в главном клубном турнире Европы:

«Трудно сказать, когда мы с «Барселоной» выиграем Лигу чемпионов. У нас хорошая команда, хотя нам нужно небольшое усиление. Но в Лиге чемпионов также необходимо, чтобы тебе сопутствовала удача».

«Блауграна» уже сделала небольшой шаг на пути к «ушастику». По данным Фабрицио Романо, клуб подписал юного и талантливого Микаила Файе. Чтобы конкурировать с лучшими командами Европы, «Барсе» не обойтись без помощи госпожи удачи.

Как вам победный рецепт от Де Йонга? А по вашему, что нужно команде Хави для победы в Лиге чемпионов?

2 комментария

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Flow market Victor Mercedes
В ЛЧ без удачи никуда, Реал Интер и Гвардиола подтвердят
+3
0
+3
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Flow market Victor Mercedes
Я знаю что нужно чтобы выиграть ЛЧ, это очень просто, нужно выйти в плей-офф и не проигрывать)))
0
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