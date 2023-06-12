«Я обсудил все с клубом и семьей». Начо долго не мог определиться с будущим – теперь определился
«Я обсудил все с клубом и семьей, прежде чем принять решение», – сказал Начо в интервью RTVE.
«Всегда есть предложения из-за рубежа, но я решил остаться в «Реале» еще на год. Я очень доволен этим решением.
Очень хочу продолжить карьеру в «Мадриде», – добавил защитник.
«Реал» давно предложил Начо новый контракт, но испанец долго сомневался. Ожидается, что защитник подпишет его после международного перерыва.
1 комментарий