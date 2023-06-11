Прежде чем регистрировать какие-либо новые контракты, каталонцам придется избавиться от нескольких игроков из своего нынешнего состава.

Ансу Фати, похоже, один из них. Хави не может гарантировать юноше регулярное количество минут, так как он ставит Феррана Торреса выше выпускника Ла Масии.

Тем не менее, босс «Барсы» по-прежнему хочет, чтобы в его сделку был включен пункт об обратном выкупе, как сообщает Mundo Deportivo. Это позволит «Барсе» выкупить юношу в будущем.