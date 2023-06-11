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Хави хочет включить пункт об обратном выкупе Фати, чтобы была возможность его вернуть

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Прежде чем регистрировать какие-либо новые контракты, каталонцам придется избавиться от нескольких игроков из своего нынешнего состава.

Ансу Фати, похоже, один из них. Хави не может гарантировать юноше регулярное количество минут, так как он ставит Феррана Торреса выше выпускника Ла Масии.

Тем не менее, босс «Барсы» по-прежнему хочет, чтобы в его сделку был включен пункт об обратном выкупе, как сообщает Mundo Deportivo. Это позволит «Барсе» выкупить юношу в будущем.

1 комментарий

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Сурхай Лукманов
Главное чтобы слили и не только его
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