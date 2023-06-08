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«Барселона» выбрала, кого продать: Фати или Торреса. Хави доверяет только одному из них

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Правильное решение?

«Барселона» больше не планирует выставлять Феррана Торреса на продажу, сообщает журналист Marca Луис Рохо.

Хави «продолжает рассчитывать» на форварда в преддверии следующего сезона — тренер доверяет 23-летнему игроку и верит, что он улучшит свои показатели.

На данный момент «Барса» намного больше заинтересована в продаже Фати, а не Феррана. Клуб понимает, что эта сделка может быть намного прибыльнее, а в следующем сезоне Ансу могут заменить на Абде.

В любом случае, этим летом каталонцы обязаны совершить хотя бы одну крупную продажу, поэтому либо Фати, либо Рафинья, либо Ферран Торрес должен покинуть «Камп Ноу», несмотря на то, что никто из этих футболистов не хочет этого.

Ферран Торрес в сезоне 2022/23 сыграл в 45 матчах, забив 7 голов и оформив 3 ассиста.

Ансу принял участие в 51-й игре, и у него на счету 10 голов и 4 результативные передачи.

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