Попробуете угадать?

Всю весну «Барселона» посвятила попыткам вернуть Лионеля Месси, но этой мечте уже явно не суждено сбыться. Каталонцы все еще испытывают большие финансовые сложности, но все равно им предстоит насыщенное трансферное окно, так как команде необходимо усиление.

Безусловно «Барса» является большим клубом, и интересуется многими именитыми игроками, но все же СМИ нередко спекулируют на тему трансферов, чему есть наглядный пример.

Журналисты из Football Espana посчитали, скольких футболистов уже успели связать с «блауграной» за последние пару месяцев, учитывая, что летнее окно еще не открылось. И результат впечатляет — в списке оказалось 91 имя.

Только посмотрите.

Английская Премьер-лига

Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»)

Жоау Канселу («Манчестер Сити»)

Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»)

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

Рис Джеймс («Челси»)

Сесар Аспиликуэта («Челси»)

Мало Гюсто («Челси»)

Карни Чуквуэмека («Челси»)

Нголо Канте («Челси»)

Пьер-Эмерик Обамеянг («Челси»)

Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»)

Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»)

Бруно Гимараэс («Ньюкасл»)

Рубен Невеш («Вулверхэмптон»)

Йоэл Велтман («Брайтон»)

Уилфрид Заа («Кристал Пэлас»)

Лига 1

Марко Верратти («ПСЖ»)

Лионель Месси («ПСЖ»)

Неймар («ПСЖ»)

Вандерсон («Монако»)

Кефрен Тюрам («Ницца»)

Серия А

Рафаэл Леау («Милан»)

Марцело Брозович («Интер»)

Дензел Думфрис («Интер»)

Хоакин Корреа («Интер»)

Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Адриен Рабьо («Ювентус»)

Анхель Ди Мария («Ювентус»)

Расмус Хейлунд («Аталанта»)

Пауло Дибала («Рома»)

Симоне Пафунди («Удинезе»)

Джастин Куми («Сассуоло»)

Додо («Фиорентина»)

Софьян Амрабат («Фиорентина»)

Бундеслига

Бенжамен Павар («Бавария»)

Нуссаир Мазрауи («Бавария»)

Йозуа Киммих («Бавария»)

Серж Гнабри («Бавария»)

Тома Менье («Боруссия Дортмунд»)

Парис Бруннер («Боруссия Дортмунд»)

Дани Ольмо («РБ Лейпциг»)

Флориан Виртц («Байер»)

Джереми Фримпонг («Байер»)

Эван Ндика («Айнтрахт»)

Даити Камада («Айнтрахт»)

Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»)

Маркус Тюрам («Боруссия Менхенгладбах»)

Ла Лига

Марко Асенсио («Реал»)

Янник Карраско («Атлетико Мадрид»)

Жоау Феликс («Атлетико Мадрид»)

Мартин Субименди («Реал Сосьедад»)

Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»)

Мохамед-Али Чо («Реал Сосьедад»)

Иньиго Мартинес («Атлетик»)

Хосе Гайя («Валенсия»)

Тьерри Коррейя («Валенсия»)

Уго Гильямон («Валенсия»)

Пау Торрес («Вильярреал»)

Хуан Фойт («Вильярреал»)

Дани Парехо («Вильяреал»)

Гидо Родригес («Бетис»)

Габриэль Вейга («Сельта»)

Уго Сотело («Сельта»)

Арнау Мартинес («Жирона»)

Ориоль Ромеу («Жирона»)

Алеиш Гарсия («Жирона»)

Эредивизи

Эдсон Альварес («Аякс»)

Хави Симонс («ПСВ»)

Лутсхарел Гертрюйда («Фейеноорд»)

Жюпиле Про-лига

Артур Вермеерен («Антверпен»)

Гифт Орбан («Гент»)

Папе Диоп («Зюльте-Варгем»)

Примейра Лига

Александер Ба («Бенфика»)

Флорентину («Бенфика»)

Мануэль Угарте («Спортинг»)

Австрийская Бундеслига

Амар Дедич («РБ Зальцбург»)

Оскар Глух («РБ Зальцбург»)

Турецкая Суперлига

Арда Гюлер («Фенербахче»)

Бразильская Серия А

Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»)

Данило Оливейра («Палмейрас»)

Уэсли («Фламенго»)

Кауа Элиас («Флуминенсе»)

Анджело Габриэль («Сантос»)

Нигерия

Яхая Лавали («Маханаим»)

Примера-дивизион Аргентины

Джанлука Престианни («Велес Сарсфилд»)

Чемпионат Уругвая

Фабрисио Диас («Ливерпуль Монтевидео»)

Ла Лига Сегунда

Альберто Молейро («Лас-Пальмас»)

Элиас Ромеро («Лас-Пальмас»)

Некоторые из этих игроков наверняка все же окажутся на «Камп Ноу» в следующем сезоне, но список выглядит действительно впечатляющим на момент, когда трансферное окно все еще закрыто. Этим летом каталонцы намерены подписать опорника на замену Серджи Бускетсу, усилить атаку, а также укрепить правый фланг обороны.