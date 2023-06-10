Хочет играть в Лиге чемпионов.

«Я уже сказал игрокам, что мы больше никогда не должны играть в Лиге Европы, − сказал Хави в интервью Хорхе Вальдано. − Мне очень жаль, но «Барселона» не создана для этого турнира. Это не мотивирует ни игроков, ни болельщиков. Мы должны играть в Лиге чемпионов и стремиться выиграть ее».

Путешествия «Барсы» во второй по значимости еврокубок были неудачными. В прошлом году их выбил «Айнтрахт», а в этом − «Юнайтед».

«Барселона» была вынуждена играть в ЛЕ после того, как уступила первые два места в группе ЛЧ «Баварии» и «Интеру». Последние в итоге дошли до финала Лиги чемпионов.