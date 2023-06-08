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«Это должно быть приоритетом». Планы поменялись – Хави сообщил руководству трансферные цели

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На фоне шума вокруг интереса «Барселоны» к Лионелю Месси, Хави все время говорил, что ему нужен полузащитник оборонительного плана.

Теперь Хави хочет, чтобы во время трансферного окна в команду пришел не один, а два полузащитника:

«Мне нужно два подписания в полузащиту. Не хватает вспомогательного полузащитника, а с уходом Бускетса нам также нужен опорный полузащитник. Это должно быть приоритетом».

Рубен Невеш, Мартин Субименди, Йозуа Киммих и Софьян Амрабат – игроки, которых хотел бы подписать Хави. Ни один из них не будет стоить меньше 25 миллионов евро, исходя из их сегодняшней рыночной стоимости.

Barcelona heavyweights Joan Laporta and Xavi Hernandez to thrash out agreement next week - Football España

10 комментариев

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паяльная лампа
Ответ кто-то
Пора бы подписать уже кого-нибудь. Целый месяц об одном и том же говорят, а ничего толкового не делают
ничего толкового и не будет скорее всего, ведь даже по слухам только Амрабат и Невеш реально могут перейти, Невеш вообще вроде бы согласен ждать конца ТО для перехода, и тот, и другой абсолютно средние игроки, которые вряд ли усилят команду, за ними никто из других больших клубов не охотится
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кто-то
Пора бы подписать уже кого-нибудь. Целый месяц об одном и том же говорят, а ничего толкового не делают
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bbear4ks
Киммих? кто-то явно фантазер: или Хави, или автор новости
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TAGAY
забавно, когда Хави просит игроков снова и снова, а ротации на поле практически нет. выбрал любимчиков в оснoву и они на поле всегда а запасные выходят либо 85+минуте либо когда основные травмированы/дисквалифицированы. даже перед важной игрок не делает ротацию. перед МЮ например вполне мог дать отдых молодым, но нет тупо все были в основе, в итоге Педри сломался,и Бус переломанный..
не важно кто будет, главное чтоб в след сезоне были одни любимчики Хави, чтоб на поле была здравая конкуренция на позиции и ротации, а то видеть уже сил нет как он игнорирует одних ставя других и не меняя даже когда те проваливают игру.
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Bob Ganiev
прочитал "рычагной стоимости"
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Экселлент
Ответ кто-то
Пора бы подписать уже кого-нибудь. Целый месяц об одном и том же говорят, а ничего толкового не делают
Мне кажется, перед тем как, кого-то подписать, нужно продать игрока(ов) на достаточную сумму, чтобы смогли потом кого-то уже подписать, так как на Барсу сейчас распространяется правило 1:4
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Экселлент
Ответ паяльная лампа
ничего толкового и не будет скорее всего, ведь даже по слухам только Амрабат и Невеш реально могут перейти, Невеш вообще вроде бы согласен ждать конца ТО для перехода, и тот, и другой абсолютно средние игроки, которые вряд ли усилят команду, за ними никто из других больших клубов не охотится
Амрабата бы я с радостью принял в Барсе, его ещё подучить разным хитростям и техникам игры, то есть раскрыть его на всё 100% и будет топ игрок.
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med-a-lion
Ответ bbear4ks
Киммих? кто-то явно фантазер: или Хави, или автор новости
эти фантазии уже месяц циркулируют, наркомания какая-то. еще бы на холланда нацелились. смешно
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Bob Ganiev
Ответ med-a-lion
эти фантазии уже месяц циркулируют, наркомания какая-то. еще бы на холланда нацелились. смешно
так клуб же банкрот! ни Феррана не купили, ни Рафинью, ни Кунде и Левандовского. смещно читать, что энта клюб вообще что-то могет купить или стадион реконструировать. БАМЖИ! а еще эвребе и судьям заплатыли!
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василий иванов
Ответ bbear4ks
Киммих? кто-то явно фантазер: или Хави, или автор новости
Неймар тоже не собирался уходить, но в ПСЖ помчался за баблом. А у Киммиха значит проблемы в Баварии, иначе слухи бы не пошли. Тухель никогда не был душкой, у него в каждой команде были разногласия с игроками.И не обязательно в Барсу, в условный Сити, легко.
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