10 комментариев

На фоне шума вокруг интереса «Барселоны» к Лионелю Месси, Хави все время говорил, что ему нужен полузащитник оборонительного плана.

Теперь Хави хочет, чтобы во время трансферного окна в команду пришел не один, а два полузащитника:

«Мне нужно два подписания в полузащиту. Не хватает вспомогательного полузащитника, а с уходом Бускетса нам также нужен опорный полузащитник. Это должно быть приоритетом».

Рубен Невеш, Мартин Субименди, Йозуа Киммих и Софьян Амрабат – игроки, которых хотел бы подписать Хави. Ни один из них не будет стоить меньше 25 миллионов евро, исходя из их сегодняшней рыночной стоимости.