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«Майами» начал переговоры с еще одной звездой «Барсы». Месси точно будет рад

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«Интер Майами» не сбавляет обороты после подписания Лео Месси. По данным ESPN, клуб MLS начал переговоры о подписании Серджи Бускетса.

С Бускетсом также связывались клубы из Саудовской Аравии (с очень заманчивыми предложениями), но ничего не было согласовано.

Теперь «Интер Майами» держит в руках козырь, чтобы заполучить легендарного полузащитника: в клуб пришел его старый друг. Хотя Месси подтвердил, что его решение перейти в американский клуб никак не связано с Бускетсом.

«СМИ говорили, что я еду с Буси в Саудовскую Аравию, что у нас все решено. Каждый заботится о своем будущем. Я, конечно, жду его решения, что он будет делать, но мы ни в коем случае не договаривались ехать в то или иное место. Я принял решение, и я не знаю, что он собирается делать».

Lionel Messi and Sergio Busquets lined up for $660m Saudi switch: reports - Arabian Business

2 комментария

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Hella black
Как в Голливуде прям 🤩🤩
(Ремейк) Тики-Таки,воссоединение
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Спартак Уокер
Интересно будет посмотреть на них в МЛС
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