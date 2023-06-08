«Интер Майами» не сбавляет обороты после подписания Лео Месси. По данным ESPN, клуб MLS начал переговоры о подписании Серджи Бускетса.

С Бускетсом также связывались клубы из Саудовской Аравии (с очень заманчивыми предложениями), но ничего не было согласовано.

Теперь «Интер Майами» держит в руках козырь, чтобы заполучить легендарного полузащитника: в клуб пришел его старый друг. Хотя Месси подтвердил, что его решение перейти в американский клуб никак не связано с Бускетсом.

«СМИ говорили, что я еду с Буси в Саудовскую Аравию, что у нас все решено. Каждый заботится о своем будущем. Я, конечно, жду его решения, что он будет делать, но мы ни в коем случае не договаривались ехать в то или иное место. Я принял решение, и я не знаю, что он собирается делать».