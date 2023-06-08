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«ПСЖ» выставил Неймара на продажу, бразилец хочет вернуться в «Барсу» и предлагает пониженные условия по зарплате

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В среду «ПСЖ» сформировал список игроков на продажу, среди которых есть и Неймар. Diario Sport сообщает, что бразилец связывался с «Барселоной» и предлагает ей подписать его.

Ней готов сильно снизить зарплату, чтобы снова подписать контракт с «Барсой» после 6 трудных лет в «Париже».

«Барселона» считает, что сможет освободить место в своем фонде заработной платы для приобретения крупного игрока этим летом. Ожидалось, что этим «большим игроком» станет Лионель Месси, но эта надежда была развеяна в среду, когда аргентинец объявил о переходе в «Майами».

А Неймар совсем не растерял форму: в прошлом сезоне 31-летний игрок забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 матчах – он по-прежнему является качественным игроком, умеющим создавать голы в трудные моменты.

Теперь вопрос заключается в том, сколько руководство «ПСЖ» потребует от «Барсы», чтобы отпустить бразильца.

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6 комментариев

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joyisalwaysdrunk
в принципе можно попробовать, т.к. на левом фланге барсы – шлак. нынешний Неймар будет в разы лучше Фати и Торреса. но тут проблема в его хрустальности, за то Дембеле будет не скучно в лазарете)
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Вячеслав Новиков
Тут смотря какой ценник ПСЖ выставит, а так не помешает за адекватные деньги
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Hella black
Ней боюсь не прокатит. Ты уже давно тот что был раньше.
Пробуй в Ньюкасл прописаться или СА там сейчас всем рады и баблом заваливают.
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lizarazu
А в Майами не хочет чтоле?
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Спартак Уокер
Опять все утка тоже самое что и с возвращением Месси в Барселону
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Nike of FW
ПСЖ не отпустит в Барсу ни за какие деньги там такая политика: куда угодно , хоть даром ,но не в Барселону
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