В среду «ПСЖ» сформировал список игроков на продажу, среди которых есть и Неймар. Diario Sport сообщает, что бразилец связывался с «Барселоной» и предлагает ей подписать его.

Ней готов сильно снизить зарплату, чтобы снова подписать контракт с «Барсой» после 6 трудных лет в «Париже».

«Барселона» считает, что сможет освободить место в своем фонде заработной платы для приобретения крупного игрока этим летом. Ожидалось, что этим «большим игроком» станет Лионель Месси, но эта надежда была развеяна в среду, когда аргентинец объявил о переходе в «Майами».

А Неймар совсем не растерял форму: в прошлом сезоне 31-летний игрок забил 18 голов и отдал 17 результативных передач в 29 матчах – он по-прежнему является качественным игроком, умеющим создавать голы в трудные моменты.

Теперь вопрос заключается в том, сколько руководство «ПСЖ» потребует от «Барсы», чтобы отпустить бразильца.