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Успел ли Месси поговорить с Хави и Лапортой перед трансфером в «Интер Майами»? Отвечает сам Лео

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Вслед за Фабрицо Романо сам Месси подтвердил, что переходит в «Интер Майами».

Какое-то время казалось, что аргентинец наиболее близок к возвращению в «Барсу». Лапорта и Хави не скрывали своего желания вновь увидеть легенду клуба на «Камп Ноу». Тренер даже придумал, как именно внедрит Лео в свою команду.

Возвращение Месси в «Барселону» оказалось хоть и красивой, но нереальной историей. Выяснилось, что каталонцы так и не сделали Лионелю официального предложения о трансфере.

Но общался ли аргентинец с президентом и тренером «блауграны» перед трансфером в «Интер Майами»? На этот вопрос ответил сам Месси в беседе с испанским изданием Sport:

«На самом деле я совсем немного разговаривал с президентом Лапортой, максимум один или два раза. А вот с Хави я общался действительно много. Разумеется, я весь год следил за Хави. Как и все болельщики «Барселоны», я хотел, чтобы команда брала трофеи. Даже в первый год Хави у руля команды я много разговаривал с ним после матчей. Я внимательно следил за ним.

С Хави мы говорили о возможности моего возвращения. Мы поддерживали связь и были очень взволнованы. «Барселона» прислала мне предложение, но оно не было официальным. «Барса» никогда не присылала мне официального письменного предложения».

Таким образом Лео сам подтвердил, что контактировал с руководством каталонского клуба. Похоже, верхушка «Барсы» сделала многое, чтобы вернуть аргентинца, но этого было недостаточно.

Можно ли возложить вину за несостоявшийся трансфер Месси на Лапорту? Или провалившийся переход Лионеля в «Барселону» – всего лишь череда неудачных совпадений? Делитесь мыслями в комментариях.

7 комментариев

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Илья Мурашов
Ответ Felix
Кто то смотрит лигу Америки?
Месси уже заявил, что уходит из большого футбола туда, где внимания поменьше, ради себя и своей семьи. Он переходит не для того, чтобы все стали смотреть МЛС, а чисто поиграть для себя без лишнего внимания и давления.
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Dato Akraidze
Из любопытства посмотрел таблицу МЛС - на каком из первых мест идёт этот самый Интер Майями... Оказывается, на последнем. Вот это я понимаю челлендж :) Удачи ему!
+5
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Felix
Кто то смотрит лигу Америки?
+1
0
+1
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Эмир Дурдыев
Ответ barcaFan
Ох, Леня... Барса сделала из тебя Месси!!! А ты в Америку!!! Играй за Барсу бесплатно до конца! Будь мужиком!!!
Он бы сыграл, но злой дядя Тебас не разрешает
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