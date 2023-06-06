7 комментариев

Вслед за Фабрицо Романо сам Месси подтвердил, что переходит в «Интер Майами».

Какое-то время казалось, что аргентинец наиболее близок к возвращению в «Барсу». Лапорта и Хави не скрывали своего желания вновь увидеть легенду клуба на «Камп Ноу». Тренер даже придумал, как именно внедрит Лео в свою команду.

Возвращение Месси в «Барселону» оказалось хоть и красивой, но нереальной историей. Выяснилось, что каталонцы так и не сделали Лионелю официального предложения о трансфере.

Но общался ли аргентинец с президентом и тренером «блауграны» перед трансфером в «Интер Майами»? На этот вопрос ответил сам Месси в беседе с испанским изданием Sport:

«На самом деле я совсем немного разговаривал с президентом Лапортой, максимум один или два раза. А вот с Хави я общался действительно много. Разумеется, я весь год следил за Хави. Как и все болельщики «Барселоны», я хотел, чтобы команда брала трофеи. Даже в первый год Хави у руля команды я много разговаривал с ним после матчей. Я внимательно следил за ним.

С Хави мы говорили о возможности моего возвращения. Мы поддерживали связь и были очень взволнованы. «Барселона» прислала мне предложение, но оно не было официальным. «Барса» никогда не присылала мне официального письменного предложения».

Таким образом Лео сам подтвердил, что контактировал с руководством каталонского клуба. Похоже, верхушка «Барсы» сделала многое, чтобы вернуть аргентинца, но этого было недостаточно.

Можно ли возложить вину за несостоявшийся трансфер Месси на Лапорту? Или провалившийся переход Лионеля в «Барселону» – всего лишь череда неудачных совпадений? Делитесь мыслями в комментариях.