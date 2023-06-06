Неприятненько. Пике жестко проехался по финансовому положению «Барсы» — у него есть свои претензии к клубу
«Кто теперь должен уйти?»
В прошедшем сезоне «Барселону» покинули аж три легенды клуба: Жерар Пике, Серджи Бускетс и Жорди Альба.
Они уходили не только потому, что они получали меньше времени на поле под руководством Хави, но и из-за сложного финансового положения клуба. Чтобы помочь родной команде они отказались от части выплат, за что их очень благодарил Жоан Лапорта.
Однако вот-вот откроется летнее трансферное окно, а у каталонцев все еще нет возможности подписывать новых игроков, пока они не расстанутся с несколькими членами нынешнего состава.
Пике решил прокомментировать финансовое положение своего бывшего клуба на стриме «After Kings»:
«Я рад, что ушел, потому что это освободило место в фонде заработной платы. Но, похоже, несмотря на это, финансовые проблемы остаются. Интересно, кто теперь должен уйти? Говорили, что мы [Пике, Бускетс, Альба] виноваты из-за наших зарплат. Сейчас нас всех нет, а клуб все еще не может подписывать игроков».
Согласны с заявлением Жерара? Или зря он так?
Либо начинает политику за место президента, либо некрасиво поступает.
С одной стороны, он вроде как часто готов помочь клубу, с другой, у него всегда какое-то есть "но". Просто сделать добро клубу и не плюнуть при этом в чью-то сторону у него ну никак не получается. И потом он рассказывает, какие у него со всеми хорошие отношения, как у него всё ОК с Лапортой.
Уж прости Жерар, но хоть как футболист ты и легенда Барсы, но как человек что-то излишне мелочный и гавнистый, чтобы быть президентом клуба в будущем.