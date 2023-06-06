«Кто теперь должен уйти?»

В прошедшем сезоне «Барселону» покинули аж три легенды клуба: Жерар Пике, Серджи Бускетс и Жорди Альба.

Они уходили не только потому, что они получали меньше времени на поле под руководством Хави, но и из-за сложного финансового положения клуба. Чтобы помочь родной команде они отказались от части выплат, за что их очень благодарил Жоан Лапорта.

Однако вот-вот откроется летнее трансферное окно, а у каталонцев все еще нет возможности подписывать новых игроков, пока они не расстанутся с несколькими членами нынешнего состава.

Пике решил прокомментировать финансовое положение своего бывшего клуба на стриме «After Kings»:

«Я рад, что ушел, потому что это освободило место в фонде заработной платы. Но, похоже, несмотря на это, финансовые проблемы остаются. Интересно, кто теперь должен уйти? Говорили, что мы [Пике, Бускетс, Альба] виноваты из-за наших зарплат. Сейчас нас всех нет, а клуб все еще не может подписывать игроков».

Согласны с заявлением Жерара? Или зря он так?