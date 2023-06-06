«В последнее время Ла Лига потеряла много игроков»: бывший игрок «Барсы» назвал идеальный клуб для Месси
Возвращение в «Барселону» было бы лучшим решением для Лионеля Месси, считает бывший игрок «сине-гранатовых» Адриано.
«Я думаю, что не только я, но и все Кулес ожидают, что это произойдет. Без сомнения, «Барса», а также Ла Лига ждут этого. В последние годы они [Ла Лига] потеряли слишком много важных игроков, и теперь у них есть возможность чтобы снова вернуть Лео. Это беспроигрышный вариант для всех», — сказал он ESPN.
«Без сомнения, Лео — самый важный футболист в истории «Барсы», и клуб сделает все, чтобы заполучить его».
Аргентинец только что покинул ПСЖ после двух сезонов за французов, и ему еще предстоит найти новый клуб.
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