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«В последнее время Ла Лига потеряла много игроков»: бывший игрок «Барсы» назвал идеальный клуб для Месси

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Возвращение в «Барселону» было бы лучшим решением для Лионеля Месси, считает бывший игрок «сине-гранатовых» Адриано.

«Я думаю, что не только я, но и все Кулес ожидают, что это произойдет. Без сомнения, «Барса», а также Ла Лига ждут этого. В последние годы они [Ла Лига] потеряли слишком много важных игроков, и теперь у них есть возможность чтобы снова вернуть Лео. Это беспроигрышный вариант для всех», — сказал он ESPN.

«Без сомнения, Лео — самый важный футболист в истории «Барсы», и клуб сделает все, чтобы заполучить его».

Аргентинец только что покинул ПСЖ после двух сезонов за французов, и ему еще предстоит найти новый клуб.

1 комментарий

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Rachid
Так Месси уже в Барселоне и ждёт оффер от Лапорты у себя дома…))
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