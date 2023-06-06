Возвращение в «Барселону» было бы лучшим решением для Лионеля Месси, считает бывший игрок «сине-гранатовых» Адриано.

«Я думаю, что не только я, но и все Кулес ожидают, что это произойдет. Без сомнения, «Барса», а также Ла Лига ждут этого. В последние годы они [Ла Лига] потеряли слишком много важных игроков, и теперь у них есть возможность чтобы снова вернуть Лео. Это беспроигрышный вариант для всех», — сказал он ESPN.

«Без сомнения, Лео — самый важный футболист в истории «Барсы», и клуб сделает все, чтобы заполучить его».

Аргентинец только что покинул ПСЖ после двух сезонов за французов, и ему еще предстоит найти новый клуб.