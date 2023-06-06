В интервью The Guardian Серхио Бускетс рассказал о своем любимом сезоне в футболке «Барселоны».

Удивительно, но это не сезон с шестью кубками. Более того, это даже не сезон, который он провел в Ла Лиге.

«Игра в Терсере - год, который мне понравился больше всего.

Это было похоже на игру с друзьями, без давления, без внимания, с тренером, который был лучшим в мире, но в то время об этом никто не знал.

Это было похоже на то, что я учился с Пепом в том году: все, чему я научился, чему он меня научил, все, что он рассказал вам на тренировках».

Для контекста: Бускетс имеет в виду сезон 2007/08, первый сезон Гвардиолы в качестве тренера.

Под его руководством «Барса Б» выиграла свою группу Терсера и вышла в плей-офф Сегунды Дивизиона Б, который команда выиграла, тем самым добившись повышения.

В следующем году Пеп был назначен менеджером первой команды. Бускетс последовал за ним в основной состае.