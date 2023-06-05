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Сомнительное решение. «Барселона» планирует продать Фати этим летом, но при этом он провел свой лучший сезон в составе первой команды

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Пойдут ли на это каталонцы?

Имя Ансу Фати постоянно фигурирует в списках футболистов, с которыми «Барселона» готова расстаться, чтобы сократить фонд заработной платы и зарегистрировать нынешних и новых игроков. Внутри клуба первыми на очереди стоят Гави и Рональд Араухо, а своим первым трансфером сине-гранатовые хотят сделать Лионеля Месси.

Несмотря на то, что команде не по своей воле приходится идти на такие шаги, довольно грустно, что Ансу может стать жертвой ради новых игроков, учитывая, что по статистике сезон 2022/23 стал для него лучшим в составе «блауграны».

Фати много времени провел на скамейке запасных, однако цифры говорят сами за себя:

  • Сыграл в 51-м матче — наибольшее количество за его карьеру в «Барселоне».
  • 1824 сыгранных минуты — тоже его лучший результат в «блаугране».
  • 10 забитых мячей — еще один личный рекорд.
  • 4 ассиста — повторил свой лучший результат.
  • 2 игры пропущено из-за травм — меньше не бывало.

То есть даже будучи игроком замены Ансу умудрился обновить несколько личных рекордов. Может, «Барсе» стоит обратить на это внимание?

6 комментариев

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кто-то
Да он впервые за четыре года полный сезон провёл. Неудивительно, что этот сезон лучший. Но если автор смотрел матчи Барсы, то он поймёт, что Фати никакой, по крайней мере сейчас
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UnforgivenX2
По общей статье, конечно, обманчиво лучший сезон, но в реальности он всё. Ни скорости, ни ловкости,ни веры в себя. Есть маленькие шансы, что в среднем клубе вернётся на свой уровень, но именно маленькие. Скорее всего, будет карьера примерно Бояна...
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Xusan Abdulhamid
Лишь бы случай как с Это’о не повторилось
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UnforgivenX2
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Так же обманчивы как и результаты Рафиньи. За то за него держатся.
как раз с Рафой другая история. он изначально не знаком с уровнем и стилем Барсы, играет, как может, но видно, что есть шансы, потому что травмы ему не испортили суставы/мышцы. Фати, бедняга, просто потерял критически важные физические параметры - стартовый рывок, дриблинг, и, как следствие, веру в себя. плюс боязнь снова травму получить - это ваще злейшее зло
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TAGAY
Ответ gudvinbrok@gmail.com
Так же обманчивы как и результаты Рафиньи. За то за него держатся.
обманчива это Усман, а голы и ассисты Рафа в лиге принесли 24 очка.. Усман например 9. и это не говоря про то как бразил как угорелый бегает в оборону тогда как француз чисто на раслабоне когда Барса без мяча.. не стоит тупо писать о том чего не знаешь!
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