Пойдут ли на это каталонцы?

Имя Ансу Фати постоянно фигурирует в списках футболистов, с которыми «Барселона» готова расстаться, чтобы сократить фонд заработной платы и зарегистрировать нынешних и новых игроков. Внутри клуба первыми на очереди стоят Гави и Рональд Араухо, а своим первым трансфером сине-гранатовые хотят сделать Лионеля Месси.

Несмотря на то, что команде не по своей воле приходится идти на такие шаги, довольно грустно, что Ансу может стать жертвой ради новых игроков, учитывая, что по статистике сезон 2022/23 стал для него лучшим в составе «блауграны».

Фати много времени провел на скамейке запасных, однако цифры говорят сами за себя:

Сыграл в 51-м матче — наибольшее количество за его карьеру в «Барселоне».

1824 сыгранных минуты — тоже его лучший результат в «блаугране».

10 забитых мячей — еще один личный рекорд.

4 ассиста — повторил свой лучший результат.

2 игры пропущено из-за травм — меньше не бывало.

То есть даже будучи игроком замены Ансу умудрился обновить несколько личных рекордов. Может, «Барсе» стоит обратить на это внимание?