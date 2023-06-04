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Хави подвел итоги сезона: поговорил об усилении и неясности будущего Фати

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На последней пресс-конференции сезона Хави подвел итоги чемпионата и высказался о некоторых игроках:

«Мы провели отличный сезон, замечательный, но мы должны усилиться, чтобы бороться за все титулы. Нам нужны два сильных игрока на каждую позицию.

Я не знаю, была ли это последняя игра для некоторых игроков, мы постараемся маневрировать, но на данный момент мы в режиме ожидания. Эта неделя будет ключевой для планирования.

Я доволен Ансу Фати. Его сезон был хорошим, как и у всех остальных. Все внесли свой вклад, а Ансу временами был решающим игроком.. Я не могу ничего сказать относительно его будущего.

Маркос Алонсо должен продолжать играть на позиции левого защитника. Для меня он является гарантией, и я ему абсолютно доверяю».

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