9 комментариев

Месси ушел из «ПСЖ», где выступал вместе со своим бывшим партнером по «Барселоне» – Неймаром.

Бразилец в соцсетях мило попрощался с Лео, заявив при этом, что в Париже у них с Месси «все получилось не так, как они думали». Аргентинец ответил на послание товарища:

«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам удалось вновь получить удовольствие от совместной игры. Я желаю тебе всего самого лучшего. Ты прекрасный человек, в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю».

В комментарии к Неймару пришел Луис Суарес:

«Какое прекрасное послание, Ней! Было так приятно снова видеть вас вместе с Лео. Но еще приятнее видеть то, с каким теплом вы относитесь друг к другу, как во всем друг друга поддерживаете. Люблю вас, друзья!»

А может, вернем всю троицу в «Барселону»?