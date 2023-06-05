FC BARCELONA
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Трио МСН воссоединилось в соцсетях! Месси и Неймар обменялись любезностями, а Суарес мило ворвался в комментарии

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Месси ушел из «ПСЖ», где выступал вместе со своим бывшим партнером по «Барселоне» – Неймаром.

Бразилец в соцсетях мило попрощался с Лео, заявив при этом, что в Париже у них с Месси «все получилось не так, как они думали». Аргентинец ответил на послание товарища:

«Спасибо Ней! Помимо всего прочего, нам удалось вновь получить удовольствие от совместной игры. Я желаю тебе всего самого лучшего. Ты прекрасный человек, в конце концов это того стоило. Я тебя очень люблю».

В комментарии к Неймару пришел Луис Суарес:

«Какое прекрасное послание, Ней! Было так приятно снова видеть вас вместе с Лео. Но еще приятнее видеть то, с каким теплом вы относитесь друг к другу, как во всем друг друга поддерживаете. Люблю вас, друзья!»

А может, вернем всю троицу в «Барселону»?

9 комментариев

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TAGAY
МСН был крут прежде всего из за того что лидер принял двух супертопов за друга а те двое приняли безусловный авторитет первого, в ПСГ же третий строит себя первого и крутого, Лео в свою очередь на опыте просто отдал первую роль пижону, Ней тупо не принял третьего как главную звезду проекта, но все же из за того что он местный пытался не выпендриться .. потому и убого получился из связка. В итоге Киллиан вместо того чтоб сыграться с ними тупо пытался быть лидером но как только слил все тупо ушел в тень, и вся критика пошла на Лео. Типичный самовлюбленный эгоист ваш Киллиан, не удивлюсь если этот ни разу не возьмет ЗМ, тупо пиарпроект Франции
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Никита Смолов
Ответ davidoser
аххахахпа да, вернем всех троих в барселону, пусть ребята покайфуют, мб там шашлычки организуют в чужой штрафной, пока команду дрючить будут 90 минут:)
Какой клуб они отдрючили на пике, что у тебя так горит ?
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кто-то
Надеюсь, что увижу их игру хотя бы в благотворительном матче
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Anti Ihalainen
лучшее трио нападающих за всю историю которые играли в одной команде
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ davidoser
Да я вообще-то говоря фанат барселоны, а из трио очень теплый след для меня оставили конечно. Просто орнул с автора, который о их воссоединении сейчас сказал. Прошлое должно оставаться в прошлом. Конечно, было бы отлично Лене вернуться на сезон-два и уйти как положено, но Неймару и Суаресу тут уже делать точно нечего:)
davidoser, Вы удивитесь, когда узнаете о существовании юмора и иронии. Не стоит ко всему относиться так серьезно
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davidoser
Ответ Sasha Bulycheva
davidoser, Вы удивитесь, когда узнаете о существовании юмора и иронии. Не стоит ко всему относиться так серьезно
Александра, честно говоря странно писать это мне, ведь я как раз с юмором отнесся к посту, а вот человек, мне ответивший, моей иронии не понял 😉
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davidoser
Ответ Sasha Bulycheva
davidoser, Вы удивитесь, когда узнаете о существовании юмора и иронии. Не стоит ко всему относиться так серьезно
Да, формулировка «орнул с автора» конечно не вполне точная, имелось ввиду как раз, что я посмеялся с вашей шутливой фразе об их воссоединении;)
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