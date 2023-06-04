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«7 Золотых мячей»: появилось видео, на котором Мбаппе восхищается Месси

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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«Лионель Месси, 7 Золотых мячей, он там, он там», — говорит Килиан Мбаппе Лионелю Месси в свежем видео.

Вы можете видеть, как Лео улыбается, услышав слова француза.

Лео покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта. «Барселона» хочет переподписать его, но сталкивается с конкуренцией со стороны «Аль-Хилала».

1 комментарий

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Игорь Климов
Гений футбола - Лео Месси должен окончить свою профессиональную карьеру только в Барселоне!
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