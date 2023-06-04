«Лионель Месси, 7 Золотых мячей, он там, он там», — говорит Килиан Мбаппе Лионелю Месси в свежем видео.

Вы можете видеть, как Лео улыбается, услышав слова француза.

كيليان مبابي يُعرف بالأسطورة: «ليونيل ميسي سبع كرات ذهبية إنه هنا.» pic.twitter.com/aYDSAFqlhv — Messi Xtra (@M30Xtra) June 3, 2023

Лео покинул «ПСЖ» в связи с истечением контракта. «Барселона» хочет переподписать его, но сталкивается с конкуренцией со стороны «Аль-Хилала».