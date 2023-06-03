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Везет же некоторым. В сети появились первые фото настоящей формы «Барселоны» на следующий сезон

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«Барселона» так и не провела официальную презентацию формы на сезон 2023/24, потому что, как сообщает Жерар Ромеро, сначала клуб хочет выяснить, станет ли Месси частью команды. Каталонцы хотели бы прорекламировать новые комплекты с участием главной звезды, если он согласится вернуться.

Однако некоторые счастливчики уже успели заполучить свою футболку, как, например, пользователь твиттера memorabilia1899, который коллекционирует форму «блауграны». И он поделился этими фотографиями в сети:

Комплект выполнен в классических сине-гранатовых цветах и напоминает форму каталонцев в 20-м веке. В ней есть две детали, отдающих дань уважения женской команде: резные края полосок в форме ромба, а также скрытое изображение той же фигуры на эмблеме.

Берем? 😏

3 комментария

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& Co1366
На вешалке форма смотрится не очень то. Вот на футболисте будет выглядеть хорошо.
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Kaloyan Yalamov
Как-то не очень выглядит, надеюсь это утка
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bulldozer
Понимаю, дизайн на каждый сезон должен быть разным, но для чего менять оттенки каждый раз?

Например, у Кока-Колы есть определенный красный цвет с абсолютно точными цветовыми координатами. И он никогда не меняется, ибо это бренд. Клубы же кидает из стороны в сторону порой…
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