«Барселона» так и не провела официальную презентацию формы на сезон 2023/24, потому что, как сообщает Жерар Ромеро, сначала клуб хочет выяснить, станет ли Месси частью команды. Каталонцы хотели бы прорекламировать новые комплекты с участием главной звезды, если он согласится вернуться.

Однако некоторые счастливчики уже успели заполучить свою футболку, как, например, пользователь твиттера memorabilia1899, который коллекционирует форму «блауграны». И он поделился этими фотографиями в сети:

Комплект выполнен в классических сине-гранатовых цветах и напоминает форму каталонцев в 20-м веке. В ней есть две детали, отдающих дань уважения женской команде: резные края полосок в форме ромба, а также скрытое изображение той же фигуры на эмблеме.

Берем? 😏