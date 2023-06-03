Чемпионат выигран, цели на сезон выполнены – но осталась одна игра. «Ну кто будет готовиться к сопернику и докручивать тактику» – вероятно, так размышлял и Хави. Поэтому на последней тренировке сезона команда играла в вышибалы: каждый прибегает через коридор, пока остальные пытаются попасть в него гимнастическими мячами.

Судя по видео, игрокам тренировка понравилась – веселья добавил небольшой дождь.