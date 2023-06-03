FC BARCELONA
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Яркая тренировка «Барсы»: играли под дождем в вышибалы большими мячами. Только взгляните на Бускетса😂

Серджи Бускетс Серджи Бускетс
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Чемпионат выигран, цели на сезон выполнены – но осталась одна игра. «Ну кто будет готовиться к сопернику и докручивать тактику» – вероятно, так размышлял и Хави. Поэтому на последней тренировке сезона команда играла в вышибалы: каждый прибегает через коридор, пока остальные пытаются попасть в него гимнастическими мячами.

Судя по видео, игрокам тренировка понравилась – веселья добавил небольшой дождь.

2 комментария

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Роман
Весело. А Месси пинком под зад из Барсы проводили(
Несправедливо как-то.
+5
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Виктор Кашшаи
"Брасы"?
Модераторы Спортс.ру, вы совсем е...?
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