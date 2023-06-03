11 комментариев

В конце сезона появлялось все больше инсайдов о желании «Барселоны» продать Рафинью, однако Хави вылил ушат холодной воды на любые трансферные спекуляции вокруг Рафиньи:

«Рафинья – очень важный для меня футболист. Он не продается. Он поможет нам в будущем, это игрок, способный делать разницу».

«Барса» подписала бразильца за 60 млн евро из «Лидса» прошлым летом. С момента переезда на «Камп Ноу» вингер забил 22 гола в 49 матчах за клуб.

Учитывая, как руководство клуба доверяет Хави, вероятность ухода 26-летнего игрока в другой клуб в ближайшее время исключена.