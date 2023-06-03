FC BARCELONA
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«Он не продается». «Барса» была готова отпустить игрока, но Хави все перевернул

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В конце сезона появлялось все больше инсайдов о желании «Барселоны» продать Рафинью, однако Хави вылил ушат холодной воды на любые трансферные спекуляции вокруг Рафиньи:

«Рафинья – очень важный для меня футболист. Он не продается. Он поможет нам в будущем, это игрок, способный делать разницу».

«Барса» подписала бразильца за 60 млн евро из «Лидса» прошлым летом. С момента переезда на «Камп Ноу» вингер забил 22 гола в 49 матчах за клуб.

Учитывая, как руководство клуба доверяет Хави, вероятность ухода 26-летнего игрока в другой клуб в ближайшее время исключена.

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11 комментариев

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Виктор Кашшаи
Ответ FrankieWild
В следующем сезоне,Хави вместе с рафиньей уйдут)
Сиди молча, позорник второго места)
+7
-2
+5
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Виктор Кашшаи
И правильно, лучше сбагрить наконец Торреса и Фати, а Дембеле и Рафинья должны остаться
+7
-3
+4
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livin la vida loca
Ответ FrankieWild
Какая же ш.... родила Виктора Кашшаи
да лан расслабься и ливни с позором с ветки
+4
-1
+3
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Barbambia
Ответ Виктор Кашшаи
Сиди молча, позорник второго места)
А может и третьего))
0
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FrankieWild
Ответ livin la vida loca
да лан расслабься и ливни с позором с ветки
С каким позором?
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Виктор Кашшаи
Ответ FrankieWild
Какая же ш.... родила Виктора Кашшаи
Утютютю, спасибо, что подтвердил мою теорию, что среднестатистический фанат Реала - 7 летний агро-школьник)
+1
-1
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Виктор Кашшаи
Ответ FrankieWild
С каким позором?
С обыкновенным)
С таким же позором реал прое..проиграл ЛаЛигу)))
+1
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