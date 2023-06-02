Илкай Гюндоган согласился перейти в «Барселону», сообщает издание Diario Sport.

По данным источника, «блауграна» предложила немцу трехлетний контракт, чтобы убедить его присоединиться к команде Хави.

Финансовая сторона сделки не должна стать для «Барсы» проблемой, так как, по информации того же Diario Sport, Ла Лига одобрила финансовый план «блауграны».

Гюндоган в пятый раз стал чемпионом Англии в составе «Ман Сити». Как и в случае с Левандовским, переход в «Барселону» позволит полузащитнику попробовать свои силы в новом чемпионате.

Отвечая на вопрос о возможном трансфере Илкая в «блауграну», Хави заявил журналистам Mundo Deportivo, что все игроки хотят выступать за каталонцев:

«Любой футболист, которого мы собираемся подписать и с которым у меня есть возможность поговорить, хочет к нам присоединиться. Они все хотят перейти в «Барсу». Все. Еще не было ситуации, когда игрок ответил нам: «Нет, я предпочитаю перейти в другой клуб». Так не ответил никто».

Так что ждем Гюндогана в «Барселоне»?