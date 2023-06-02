«Фати - топовый защитник». Фанаты «Барсы» реагируют на ошибку Ла Лиги в Twitter
Twitter Ла Лиги допустил грубую ошибку, перепутав Ансу Фати и Алехандро Бальде.
Фанаты «Барселоны» на Reddit не сдерживали эмоции:
💭Username-_-Password: «Чего еще ждать от лиги, которой управляет клоун Тебас».
💭UroplatusFantasticus: «Люди говорят, что Ла Лига расистская, но это неправда. Ла Лига просто отсталая».
💭Rowdy_Sniper_101: «Типичный расизм от Тебаса и компании, как всегда».
💭Erquebran: «Фати – топовый защитник. В прошлом сезоне предотвратил несколько опаснейших голов».
3 комментария