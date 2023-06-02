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«Фати - топовый защитник». Фанаты «Барсы» реагируют на ошибку Ла Лиги в Twitter

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Twitter Ла Лиги допустил грубую ошибку, перепутав Ансу Фати и Алехандро Бальде.

Фанаты «Барселоны» на Reddit не сдерживали эмоции:

💭Username-_-Password: «Чего еще ждать от лиги, которой управляет клоун Тебас».

💭UroplatusFantasticus: «Люди говорят, что Ла Лига расистская, но это неправда. Ла Лига просто отсталая».

💭Rowdy_Sniper_101: «Типичный расизм от Тебаса и компании, как всегда».

💭Erquebran: «Фати – топовый защитник. В прошлом сезоне предотвратил несколько опаснейших голов».

3 комментария

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MK
что сказать управление Тебаса все таки)
+2
0
+2
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Pedri
🤡🤡🤡
+1
0
+1
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прощай Роналду
В чем то они правы, хорошо помогает соперникам спуская в унитаз один момент за другим)
0
0
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