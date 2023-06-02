Twitter Ла Лиги допустил грубую ошибку, перепутав Ансу Фати и Алехандро Бальде.

Фанаты «Барселоны» на Reddit не сдерживали эмоции:

💭Username-_-Password: «Чего еще ждать от лиги, которой управляет клоун Тебас».

💭UroplatusFantasticus: «Люди говорят, что Ла Лига расистская, но это неправда. Ла Лига просто отсталая».

💭Rowdy_Sniper_101: «Типичный расизм от Тебаса и компании, как всегда».

💭Erquebran: «Фати – топовый защитник. В прошлом сезоне предотвратил несколько опаснейших голов».