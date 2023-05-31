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На прощальном вечере Бускетса у Дембеле спросили, не хочет ли он стать капитаном. Реакция – 😅

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После одного из матчей прошлого сезона Дембеле пошутил, что с удовольствием стал бы капитаном «Барсы». Однако на прощальном вечере Серджи Бускетса ведущий подошел к Усману и спросил:

– Усман, теперь есть свободное место капитана

– Нет, я не хочу (с улыбкой)

Все указывает на то, что четырьмя капитанами «Барсы» в следующем сезоне будут Серджи Роберто, Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Роберт Левандовски – если, конечно, не вернется Лео Месси.

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