После одного из матчей прошлого сезона Дембеле пошутил, что с удовольствием стал бы капитаном «Барсы». Однако на прощальном вечере Серджи Бускетса ведущий подошел к Усману и спросил:

– Усман, теперь есть свободное место капитана

– Нет, я не хочу (с улыбкой)

Все указывает на то, что четырьмя капитанами «Барсы» в следующем сезоне будут Серджи Роберто, Марк-Андре тер Стеген, Рональд Араухо и Роберт Левандовски – если, конечно, не вернется Лео Месси.