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«Вы покинули группу в WhatsApp? – Я ее администратор». Смешной момент с Бускетсом на прощальном вечере

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31 мая прошла церемония прощания с Серджи Букетсом – испанец покидает «Барселону» спустя 15 лет игры за первую команду. Мероприятие прошло на «Камп Ноу», куда пришли все действующие игроки, а те, кто уже не играет за «Барсу» – выражали благодарность через видео.

Уход Бускетса прогнозировался еще год назад, и Серджи всерьез думал об этом: «В начале года я уже более-менее определился с решением... Но на тренировках каждый день тренер и мои товарищи по команде заставляли меня сомневаться».

Бускетс все же ушел, но оставил исторические победы и просто легендарные моменты. Последним, вероятно, стала шутка про командный чат, после которой все улыбнулись – особенно Жерар Пике, сидящий рядом.

– Вы покинули группу WhatsApp «Барсы»?

– Пока нет, может быть, через несколько дней.

Я являюсь администратором чата «Барсы», а теперь это должен быть кто-то другой. Раньше это был Пике... *смеется*

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