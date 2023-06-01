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В сеть слили видео чувственных поцелуев Лео Месси с Антонеллой: если это фейк, то мир в опасности🤯🤯🤯

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Уже более 18 миллионов просмотров в твиттере.

Сразу оговоримся, что это по всем канонам похоже на фейк - непонятно, где снято видео, на заднем фоне какие-то странные обои, но...

Даже на крупных планах пара неотличима от Лео и Антонеллы!

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Еще одна важная деталь - на левой руке у Месси действительно нет тату

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Вызывает подозрения телосложение молодого человека на видео - Лео вроде бы покрупнее. Но тем не менее - если можно сделать фейк такого качества, то можно и эти недостатки устранить.

5 комментариев

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Hella black
Раньше ушам👂🏼не верили,в надежде увидеть глазами 👀. А теперь и вовсе ХЗ кому верить а кому не верить.
+2
0
+2
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rej1sta
Ответ rej1sta
Видео много лет уже достаточно, вроде для клипа музыкального какого-то.
https://youtu.be/FJi3EgUMb4k
+1
0
+1
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rej1sta
Видео много лет уже достаточно, вроде для клипа музыкального какого-то.
0
0
0
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Фокс&#8796;
Я не в теме его личной жизни.. Что не так то?
0
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zukarello
Богиня!
0
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