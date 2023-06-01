Уже более 18 миллионов просмотров в твиттере.

Сразу оговоримся, что это по всем канонам похоже на фейк - непонятно, где снято видео, на заднем фоне какие-то странные обои, но...

Даже на крупных планах пара неотличима от Лео и Антонеллы!

Еще одна важная деталь - на левой руке у Месси действительно нет тату

Вызывает подозрения телосложение молодого человека на видео - Лео вроде бы покрупнее. Но тем не менее - если можно сделать фейк такого качества, то можно и эти недостатки устранить.