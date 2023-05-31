Хавбек решил поиграть в свое удовольствие.

«Поздравляю тебя с такой карьерой в «Барселоне», которую мы так любим. Когда я был там, ты помог мне добиться успеха», − написал Пеп Гвардиола Серджи Бускетсу.

«Я знаю, что ты станешь тренером. Я буду ждать тебя на скамейке запасных, хотя буду побеждать тебя и отбирать у тебя мяч. Крепко обнял».

Пеп всегда умеет найти нужные слова, особенно когда речь идет об игроках, которых он когда-то тренировал. Именно Гвардиола в 2008 году сделал ставку на Бускетса, прежде чем хавбек был переведен в первую команду. Эта ставка была, возможно, одной из самых удачных, которые он когда-либо делал в качестве тренера.

Сейчас на «Камп Ноу» проходит церемония проводов Серджи Бускетса из «Барсы».