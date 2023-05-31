FC BARCELONA
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Чтобы подписать Месси, «Барселоне» придется продать своего нападающего. И речь даже не о Ферране или Фати

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Понравится ли это Хави?

«Барселона» полна решимости вернуть Лионеля Месси этим летом, но для этого клубу придется пойти на жертвы.

Так как контракт Лео с «ПСЖ» истекает этим летом, и он станет свободным агентом, каталонцы рассчитывали, что сделка будет несложной, но все оказалось намного сложнее. Ла Лига все еще не одобрила экономический план жизнеспособности «Барсы», а аргентинец не намерен ждать все лето.

Однако, даже если лига даст зеленый свет, «блауграна» не сможет сразу же подписать Месси. Альберт Масноу, журналист испанского издания Sport, сообщает, ссылаясь на источники с обеих сторон, что трансфер будет возможен только в случае ухода Рафиньи. Его продажу пришлось включить в план после того, как Ла Лига отклонила первую версию документа.

Рафинья, который присоединился к «Барселоне» только прошлым летом, неплохо провел свой первый сезон в Каталонии, но теперь, судя по всему, с ним готовы расстаться взамен на возможность подписать Лео.

Сам бразилец страстно желает остаться в клубе, и Хави тоже не горит желанием с ним расставаться, но, вероятно, его уход станет необходимостью.

А кого бы выбрали вы в данной ситуации: Месси или Рафнинью?

3 комментария

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Asyljan Ospankulov
Тогда зачем нам Месси зря его подпишем.Барселона без Месси нормально играют ели отвыкли от него да он легенда Барселоны но уже всё время других игроков так что спасибо ему за всё. Из-за одного игрока потерять перспективнов игроков лучше забыть про него
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Murad_ing
Леву в Баварию
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Темирлан Шаваев
Ответ Asyljan Ospankulov
Тогда зачем нам Месси зря его подпишем.Барселона без Месси нормально играют ели отвыкли от него да он легенда Барселоны но уже всё время других игроков так что спасибо ему за всё. Из-за одного игрока потерять перспективнов игроков лучше забыть про него
Ну во первых без Месси мы даже из грубы ЛЧ выйти не можем, а потом и ЛЕ сливаем. Так же нельзя назвать футболиста перспективным когда ему скоро 27
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