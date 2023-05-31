Понравится ли это Хави?

«Барселона» полна решимости вернуть Лионеля Месси этим летом, но для этого клубу придется пойти на жертвы.

Так как контракт Лео с «ПСЖ» истекает этим летом, и он станет свободным агентом, каталонцы рассчитывали, что сделка будет несложной, но все оказалось намного сложнее. Ла Лига все еще не одобрила экономический план жизнеспособности «Барсы», а аргентинец не намерен ждать все лето.

Однако, даже если лига даст зеленый свет, «блауграна» не сможет сразу же подписать Месси. Альберт Масноу, журналист испанского издания Sport, сообщает, ссылаясь на источники с обеих сторон, что трансфер будет возможен только в случае ухода Рафиньи. Его продажу пришлось включить в план после того, как Ла Лига отклонила первую версию документа.

Рафинья, который присоединился к «Барселоне» только прошлым летом, неплохо провел свой первый сезон в Каталонии, но теперь, судя по всему, с ним готовы расстаться взамен на возможность подписать Лео.

Сам бразилец страстно желает остаться в клубе, и Хави тоже не горит желанием с ним расставаться, но, вероятно, его уход станет необходимостью.

А кого бы выбрали вы в данной ситуации: Месси или Рафнинью?