Ламин Ямаль забил невероятный гол за сборную Испании (до 17 лет) в матче с Францией на чемпионате Европы среди юношей.

Форвард «Барселоны» получил мяч за пределами штрафной и отправил его точно в угол ворот соперника.

У голкипера не было шансов.

Ламина сразу же окружили товарищи по команде.

А вот как отреагировали болельщики «Барсы» на Reddit:

💭nature_and_grace: «Как можно ударить так мощно?».

💭Special-Cat-5480: «А какие-то придурки думают, что нам не стоит радоваться! ОН ВОЛШЕБНИК».

💭ForSiljaforever: «Какой невероятный удар и невероятный игрок».

💭FifaPaceWhore: «Я был к такому не готов, черт возьми».

💭k10001k: «В следующем году мы порвем Ла Лигу с этим парнем».

К сожалению для Ямаля, его гол стал единственным для испанской команды, а французы забили трижды и выбили их из турнира.