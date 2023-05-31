FC BARCELONA
Блог

«Он волшебник». Ламин Ямаль забил невероятный гол за сборную Испании – болельщики «Барсы» в восторге

Ла Лига Ла Лига
Ламин Ямаль
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Ламин Ямаль забил невероятный гол за сборную Испании (до 17 лет) в матче с Францией на чемпионате Европы среди юношей.

Форвард «Барселоны» получил мяч за пределами штрафной и отправил его точно в угол ворот соперника.

У голкипера не было шансов.

Ламина сразу же окружили товарищи по команде.

А вот как отреагировали болельщики «Барсы» на Reddit:

💭nature_and_grace: «Как можно ударить так мощно?».

💭Special-Cat-5480: «А какие-то придурки думают, что нам не стоит радоваться! ОН ВОЛШЕБНИК».

💭ForSiljaforever: «Какой невероятный удар и невероятный игрок».

💭FifaPaceWhore: «Я был к такому не готов, черт возьми».

💭k10001k: «В следующем году мы порвем Ла Лигу с этим парнем».

К сожалению для Ямаля, его гол стал единственным для испанской команды, а французы забили трижды и выбили их из турнира.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
demyo
Расти большой, не будь лапшой!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimbek kyrgyzbaev
Расти как Роналдиньо и не стань как Кркич
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акø
"Новый Месси" скажут они, вручат 10 номер и уничтожат карьеру юнца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий