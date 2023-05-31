«Он волшебник». Ламин Ямаль забил невероятный гол за сборную Испании – болельщики «Барсы» в восторге
Ламин Ямаль забил невероятный гол за сборную Испании (до 17 лет) в матче с Францией на чемпионате Европы среди юношей.
Форвард «Барселоны» получил мяч за пределами штрафной и отправил его точно в угол ворот соперника.
У голкипера не было шансов.
Ламина сразу же окружили товарищи по команде.
А вот как отреагировали болельщики «Барсы» на Reddit:
💭nature_and_grace: «Как можно ударить так мощно?».
💭Special-Cat-5480: «А какие-то придурки думают, что нам не стоит радоваться! ОН ВОЛШЕБНИК».
💭ForSiljaforever: «Какой невероятный удар и невероятный игрок».
💭FifaPaceWhore: «Я был к такому не готов, черт возьми».
💭k10001k: «В следующем году мы порвем Ла Лигу с этим парнем».
К сожалению для Ямаля, его гол стал единственным для испанской команды, а французы забили трижды и выбили их из турнира.
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