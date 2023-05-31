Нужно ли возвращать Лео, если растет такой талант?

Лмин Ямаль, недавно подписавший контракт с «Барселоной» до 2026 года феерит в Венгрии на юношеском чемпионате Европы - недавно от него пострадала Сербия, а теперь гол-красавец в свои ворота получила сборная Франции.

Отметим лишь, что через 4 минуты после гола Ламина французы взбодрились и забили 3 гола подряд, одержав уверенную победу 3:1.