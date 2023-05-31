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В следующем сезоне в составе «Барселоны» может раскрыться «новый Месси»: 15-летний вундеркинд уже разрывает Евро U-17🔥

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Нужно ли возвращать Лео, если растет такой талант?

Лмин Ямаль, недавно подписавший контракт с «Барселоной» до 2026 года феерит в Венгрии на юношеском чемпионате Европы - недавно от него пострадала Сербия, а теперь гол-красавец в свои ворота получила сборная Франции.

Отметим лишь, что через 4 минуты после гола Ламина французы взбодрились и забили 3 гола подряд, одержав уверенную победу 3:1.

4 комментария

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Maksim1302
Ответ Кот Песов
Сколько таких Месси было? И не один не стал. Очередной развод на бабки.
Тут надо сказать наоборот, новым Месси точно не станет, а повторить достижения может, удачи парню
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Кот Песов
Сколько таких Месси было? И не один не стал. Очередной развод на бабки.
+1
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Андрей Евсеенко
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Барса пусть сначала в норму придет после ухода гения по доведению клубов до финансовых проблем. Пацан же на видео отличается хорошим ударом в отличие от рекордсмена по нарисованным пенальти
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Achilles 21
как под копирку,так же он сербам положил
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