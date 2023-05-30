Пока неизвестно, где продолжит карьеру.

30 июня 2023 года Серджи Бускетс станет свободным агентом и впервые в своей карьере покинет «Барселону». Испанец решил, что пора открыть для себя что-то новое. По данным инсайдеров, у него есть несколько предложений, причем все они из-за пределов Европы.

Мало кто сомневался, что хавбек, который запомнится болельщикам как умный и думающий игрок, захочет связать свое будущее с тренерством. Сегодня в разговоре с изданием RAC1 Бускетс подтвердил такое желание и пояснил, каких трудностей опасается:

«Я бы с удовольствием получил тренерскую лицензию и попробовал себя в этом качестве. Я думаю, что у меня есть знания, но самое сложное − управлять 25 игроками с их проблемами, характерами и эго».

Что же, похоже, что через несколько лет можно ждать Серджи на бровке одного из европейских клубов. Возможно, что свои первые шаги он сделает в родном клубе, но не сразу в главной команде, которой сейчас успешно управляет Хави.