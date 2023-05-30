По словам Жерара Ромеро, «Барселона» рассматривает Бернарду Силву в качестве плана Б, если этим летом не удастся подписать Лео Месси.

«Барселону» связывали с Силвой еще летом 2022-го, но трансфер всегда считался маловероятным.

Ромеро сообщает, что процент возвращения Месси в «Барсу» снизился с 80 до 60% – это увеличивает шансы на подписание Бернаду летом.

Португальский атакующий полузащитник демонстрируют выдающуюся стабильность уже несколько лет. В этом сезоне Бернарду забил семь мячей и отдал столько же голевых передач.

Подписание 28-летнего Силвы может обойтись «Барсе» до 50 млн евро, согласно оценке Transfermarkt.