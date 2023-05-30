FC BARCELONA
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У «Барсы» уже есть план «Б», если не получится подписать Месси. Пытались подписать его еще прошлым летом

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По словам Жерара Ромеро, «Барселона» рассматривает Бернарду Силву в качестве плана Б, если этим летом не удастся подписать Лео Месси.

«Барселону» связывали с Силвой еще летом 2022-го, но трансфер всегда считался маловероятным.

Ромеро сообщает, что процент возвращения Месси в «Барсу» снизился с 80 до 60% – это увеличивает шансы на подписание Бернаду летом.

Португальский атакующий полузащитник демонстрируют выдающуюся стабильность уже несколько лет. В этом сезоне Бернарду забил семь мячей и отдал столько же голевых передач.

Подписание 28-летнего Силвы может обойтись «Барсе» до 50 млн евро, согласно оценке Transfermarkt.

Masterful Silva sees the future for Manchester City in win over Bayern | Champions League | The Guardian

3 комментария

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Rule1
Не надо пытаться,надо делать ! Верните Месси домой,возродите ЛаЛигу
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Сергей Волошин
Идиотизм...Не может Барса вписаться в правила ЛаЛиги по Месси.Бесплатный трансфер и зп-10 млн. Но могут подписпть Силву за 50-70????Что за маразм???
+1
0
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Сергей Волошин
Если не подпишут бесплатного Месси-не будет никаких трансферов...вообще...
0
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