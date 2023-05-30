Похоже, «Барса» видит в белом цвете удачу. Каталонцы презентовали новый комплект на следующий сезон
«Барселона» официально представила новую выездную форму на сезон-2023/24. Комплект выполнен в белом цвете, спереди украшен значком «Барсы» и логотипом Sportify.
На рукавах по-прежнему красуются цвета «блауграны», но доминирующим цветом является белый, что может вызвать некоторые вопросы со стороны главных соперников «Барсы». Каталонцы редко используют белый комплект, но в прошедшем сезоне это привело к успеху.
Любопытно, что в этом сезоне «Барса» 5 раз теряла очки на выезде – 4 поражения и ничья. Но даже так каталонцы стали лучшей выездной командой, набрав 40 очков в 18 матчах.
Что вы думаете об этой новой экипировке?
Ооо даа как же она оригинальна