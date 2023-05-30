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Похоже, «Барса» видит в белом цвете удачу. Каталонцы презентовали новый комплект на следующий сезон

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«Барселона» официально представила новую выездную форму на сезон-2023/24. Комплект выполнен в белом цвете, спереди украшен значком «Барсы» и логотипом Sportify.

На рукавах по-прежнему красуются цвета «блауграны», но доминирующим цветом является белый, что может вызвать некоторые вопросы со стороны главных соперников «Барсы». Каталонцы редко используют белый комплект, но в прошедшем сезоне это привело к успеху.

Любопытно, что в этом сезоне «Барса» 5 раз теряла очки на выезде – 4 поражения и ничья. Но даже так каталонцы стали лучшей выездной командой, набрав 40 очков в 18 матчах.

Что вы думаете об этой новой экипировке?

5 комментариев

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кто-то
Простенькая
+3
0
+3
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10ztv
как будто ребёнок наклеил на белую футболку 3 наклейки
+1
-1
0
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Данила Макаров
Ответ кто-то
Простенькая
А когда увидели белую форму реала
Ооо даа как же она оригинальна
+2
-2
0
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Vlad
Ответ Данила Макаров
А когда увидели белую форму реала Ооо даа как же она оригинальна
У Реала такая же, только цвет сливочный. А так по оригинальности новая форма блауграны ничем не хуже и не лучше.
0
0
0
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Данила Макаров
Ответ 10ztv
как будто ребёнок наклеил на белую футболку 3 наклейки
Ты бы лучше сделал?
0
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