«Барселона» официально представила новую выездную форму на сезон-2023/24. Комплект выполнен в белом цвете, спереди украшен значком «Барсы» и логотипом Sportify.

На рукавах по-прежнему красуются цвета «блауграны», но доминирующим цветом является белый, что может вызвать некоторые вопросы со стороны главных соперников «Барсы». Каталонцы редко используют белый комплект, но в прошедшем сезоне это привело к успеху.

Любопытно, что в этом сезоне «Барса» 5 раз теряла очки на выезде – 4 поражения и ничья. Но даже так каталонцы стали лучшей выездной командой, набрав 40 очков в 18 матчах.

Что вы думаете об этой новой экипировке?