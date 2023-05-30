В сети нашли видео 5-летнего Месси - талант аргентинца проявился уже в этом возрасте🔥🔥🔥
Отжигал еще переезда в Барселону.
Форвард «ПСЖ» в настоящее время ожидает окончания контракта и выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии.
Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.
С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.
Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.
А в сети набрало популярность видео с 5-летним Месси - камера запечатлела аргентинца в самом начале его карьеры.
Но видеть, как мелкий Месси так же перекладывает с ноги на ногу, меняет траекторию, обводит пачками, сажает на пятые точки, ставит так корпус, раздаёт ассисты, кладёт штрафные и вообще делает все 1в1 как в проф карьере - фантастика, как-то мега необычно смотрится. И реально, одарен с детства
Оч круто