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В сети нашли видео 5-летнего Месси - талант аргентинца проявился уже в этом возрасте🔥🔥🔥

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Отжигал еще переезда в Барселону.

Форвард «ПСЖ» в настоящее время ожидает окончания контракта и выбирает между «Барселоной» и клубом из Саудовской Аравии.

Команда из Эр-Рияда предложила аргентинцу двухлетний контракт на сумму 1,2 млрд евро.

С зарплатой в 600 млн евро в год Месси станет самым высокооплачиваемым спортсменом. Отец и брат Лионеля, представляющие его интересы, получат крупнейшие комиссионные в истории футбола.

Утверждается, что Хорхе Месси уже принял предложение. Футболист же еще надеется, что «Барселона» что-то предпримет в ближайшее время.

А в сети набрало популярность видео с 5-летним Месси - камера запечатлела аргентинца в самом начале его карьеры.

2 комментария

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Игорь Климов
Лео Месси величайший игрок!
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King_X
Ладно, когда видишь магию от взрослого игрока
Но видеть, как мелкий Месси так же перекладывает с ноги на ногу, меняет траекторию, обводит пачками, сажает на пятые точки, ставит так корпус, раздаёт ассисты, кладёт штрафные и вообще делает все 1в1 как в проф карьере - фантастика, как-то мега необычно смотрится. И реально, одарен с детства

Оч круто
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