«ПСЖ» стал чемпионом Франции, впереди у парижан еще один матч в лиге. Летом Месси с огромной вероятностью покинет столичный клуб. Где аргентинец продолжит свою карьеру – загадка.

Хави очень надеется, что Лео вернется в «Барселону» и поможет команде.

Слова тренера передает Diario Sport:

«Я всегда на связи Месси. Я сказал Лапорте, что возвращение Лео имеет для меня большой смысл. Он по-прежнему победитель, лидер и голодный до побед игрок. Возможно, он теряет свою взрывоопасность. Но мы видели его экстраординарное выступление на чемпионате мира, где он показал ту самую взрывоопасность. Думаю, он способен провести еще несколько лет на высоком уровне. Сегодня у меня нет никаких сомнений в том, что он помог бы нам».

Чтобы провернуть трансфер Лионеля, «Барсе» сперва нужно наладить свое финансовое состояние. Согласно сообщениям в прессе, в «блаугране» аргентинец будет зарабатывать столько же, сколько Роберт Левандовски, – примерно в три раза меньше, чем Лео получает в «ПСЖ».

В этом сезоне Месси провел за команду Гальтье 40 матчей, в который забил 21 гол и отдал 20 ассистов.

Повлияет ли мнение Хави на трансфер Лионеля? Или возвращение аргентинца больше будет зависеть от финансового положения клуба?