Бальде может отсутствовать дольше, чем ожидалось
Алехандро Бальде получил тяжелую травму в воскресенье, когда «Барселона» победила «Мальорку» со счетом 3:0.
Защитник стал жертвой ужасного захвата со стороны Амата Ндиайе, который был удален с поля.
По словам Хави Мигеля из Diario AS, первоначальная оценка медицинской бригады заключается в том, что Бальде порвал связки правой лодыжки. Хотя изначально предполагалось, что он будет отсутствовать 5-6 недель, это может быть и дольше.
Период восстановления после такой травмы составляет не менее 10 недель, то есть защитник будет отсутствовать более двух месяцев.
К счастью для Бальде, сезон скоро заканчивается, и он может поработать над своим восстановлением в межсезонье.
Пускай полностью восстановиться,будем ждать его