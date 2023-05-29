FC BARCELONA
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Бальде может отсутствовать дольше, чем ожидалось

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Алехандро Бальде получил тяжелую травму в воскресенье, когда «Барселона» победила «Мальорку» со счетом 3:0.

Защитник стал жертвой ужасного захвата со стороны Амата Ндиайе, который был удален с поля.

По словам Хави Мигеля из Diario AS, первоначальная оценка медицинской бригады заключается в том, что Бальде порвал связки правой лодыжки. Хотя изначально предполагалось, что он будет отсутствовать 5-6 недель, это может быть и дольше.

Период восстановления после такой травмы составляет не менее 10 недель, то есть защитник будет отсутствовать более двух месяцев.

К счастью для Бальде, сезон скоро заканчивается, и он может поработать над своим восстановлением в межсезонье.

5 комментариев

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Arkadios Avgitidis
ну вот..испортили каникулы пацану...
+8
0
+8
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Rule1
Надежда на то что парень очень молод,в таком возрасте всё заживает как на собаке.
Пускай полностью восстановиться,будем ждать его
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Итачи Учиха
Начало сезона с Алонсо/Иньиго на левом фланге обороны обещает быть веселым
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Кыш Мыш
Кстати!..какие слова полетели от большинства в адрес Ндиайе?..чисто риторически...
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