Алехандро Бальде получил тяжелую травму в воскресенье, когда «Барселона» победила «Мальорку» со счетом 3:0.

Защитник стал жертвой ужасного захвата со стороны Амата Ндиайе, который был удален с поля.

По словам Хави Мигеля из Diario AS, первоначальная оценка медицинской бригады заключается в том, что Бальде порвал связки правой лодыжки. Хотя изначально предполагалось, что он будет отсутствовать 5-6 недель, это может быть и дольше.

Период восстановления после такой травмы составляет не менее 10 недель, то есть защитник будет отсутствовать более двух месяцев.

К счастью для Бальде, сезон скоро заканчивается, и он может поработать над своим восстановлением в межсезонье.