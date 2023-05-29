7 комментариев

Это будет конец.

УЕФА готов наказать «Барселону» за судейский скандал в Ла Лиге, сообщает издание Mundo Deportivo.

Если сине-гранатовые будут оправданы, то им не грозит никакого наказания.

Однако УЕФА может отстранить «Барсу» от участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если они будут признаны виновными.

Ожидается, что каталонский клуб будет оправдан, поскольку сумел убедить расследование в своей невиновности. Поэтому запрет УЕФА маловероятен.

Решение по делу Негрейры будет озвучено в ближайшее время.