FC BARCELONA
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😱 УЕФА исключит «Барсу» из Лиги чемпионов, если клуб будет признан виновным по делу Негрейры (Mundo Deportivo)

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Это будет конец.

УЕФА готов наказать «Барселону» за судейский скандал в Ла Лиге, сообщает издание Mundo Deportivo.

Если сине-гранатовые будут оправданы, то им не грозит никакого наказания.

Todo lo que necesita saber para comprender las claves del caso Enríquez Negreira y "sus servicios" al Barça - Confilegal

Однако УЕФА может отстранить «Барсу» от участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если они будут признаны виновными.

Ожидается, что каталонский клуб будет оправдан, поскольку сумел убедить расследование в своей невиновности. Поэтому запрет УЕФА маловероятен.

Решение по делу Негрейры будет озвучено в ближайшее время.

7 комментариев

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Emin Aliev
бесполезная новость, тем более уже утвердили как участника
+7
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+7
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Rule1
Желтуха !
+6
0
+6
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Анвар Масимов
мадридский кабинет никак не угомонится
+5
-1
+4
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прощай Роналду
А если нет то УЕФА будет обвинен в предвзятости и расформирован с последующим запуском Суперлиги без кабинетного Реала)))
+1
0
+1
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suzok
Да ничего не будет , всё это пустое бряцание деревянным оружием...
0
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Вячеслав Новиков
А вот если будут оправданы, что скорее всего, то придётся моральный вред компенсировать
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