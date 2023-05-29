7 комментариев

😱 УЕФА исключит «Барсу» из Лиги чемпионов, если клуб будет признан виновным по делу Негрейры (Mundo Deportivo)
Это будет конец.
УЕФА готов наказать «Барселону» за судейский скандал в Ла Лиге, сообщает издание Mundo Deportivo.
Если сине-гранатовые будут оправданы, то им не грозит никакого наказания.
Однако УЕФА может отстранить «Барсу» от участия в Лиге чемпионов на следующий сезон, если они будут признаны виновными.
Ожидается, что каталонский клуб будет оправдан, поскольку сумел убедить расследование в своей невиновности. Поэтому запрет УЕФА маловероятен.
Решение по делу Негрейры будет озвучено в ближайшее время.
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