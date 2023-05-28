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«Я был фанатом «Барсы» с детства»: Дембеле разъясняет разговоры о своем будущем на фоне слухов о «ПСЖ»

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Говоря о своем будущем в «Барселоне» после победы над «Мальоркой», Усман Дембеле сказал:

«Моя большая мечта — выиграть Лигу чемпионов с «Барсой», выиграть трофей с клубом, который вы любите, — это лучший результат.

Я был фанатом «Барсы» с детства, я всегда был фанатом этой команды. Я чувствую себя здесь очень хорошо и надеюсь стать здесь отличным игроком».

Это произошло на фоне слухов о том, что «ПСЖ» нацелился на летний переход вингера, у которого в текущем контракте с «Барселоной» будет активна оговорка о выкупе в размере 50 миллионов евро, если он не подпишет продление до 30 июня.

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