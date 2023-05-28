Ферран Торрес расстался с дочерью Луиса Энрике Сирой Мартинес.

Culemania сообщает, что Сира сама положила конец отношениям. Несколько месяцев назад пара впервые взяла паузу, а теперь окончательно рассталась. Ферран и Сира были вместе с 2021 года.

Расставание может повлиять на будущее Феррана: девушка влюблена в Барселону, что стало одним из основных факторов, побудивших игрока переехать в Каталонию в январе 2022 года.

Сообщается, что клуб рассматривает возможность продажи 23-летнего игрока летом. Однако нападающий намерен остаться в клубе. Торрес забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 43 матчах за «Барсу» в этом сезоне.