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Ох, Ферран Торрес расстался с дочерью Луиса Энрике. Из-за нее он перешел в «Барсу»

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Ферран Торрес расстался с дочерью Луиса Энрике Сирой Мартинес.

Culemania сообщает, что Сира сама положила конец отношениям. Несколько месяцев назад пара впервые взяла паузу, а теперь окончательно рассталась. Ферран и Сира были вместе с 2021 года.

Расставание может повлиять на будущее Феррана: девушка влюблена в Барселону, что стало одним из основных факторов, побудивших игрока переехать в Каталонию в январе 2022 года.

Сообщается, что клуб рассматривает возможность продажи 23-летнего игрока летом. Однако нападающий намерен остаться в клубе. Торрес забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 43 матчах за «Барсу» в этом сезоне.

12 комментариев

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Hella black
Ферран пора начинать новую страницу,как в футболе так и в жизни !
+9
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Skotinas
Лучо из сборной ушёл, так что бояться особо нечего
+5
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ДИКИ
Из за неё Барса платила почти 60млн, которые до сих пор не выплачены? Может сейчас уберут его из Барсы, пока ещё кто-то может купить….
+2
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lizarazu
Красотка
+2
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10ztv
вот кто обанкротил барсу
+2
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Яков Фридман
ЯБВ
+1
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Пол Ганарара:
Ох
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Bella Hasdim
Да пусть уходит уже
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Extrim
Причем тут дочь бывшего игрока и тренера Барсы и нахождение в нынешней команде Ферана? Странно, а говорят при Лапорте нет бардака как при Барто
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Emma Nevskaia
если он не переходит ради тебя в другой клуб,то зачем тебе такие отношения 😅
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Rally
Ответ ДИКИ
Из за неё Барса платила почти 60млн, которые до сих пор не выплачены? Может сейчас уберут его из Барсы, пока ещё кто-то может купить….
Кто его может купить?)) за 15млн может Севилья осилит)
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