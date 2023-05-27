8 комментариев

В четверг Goal выдал инсайд, что «Ювентус» намерен расстаться с Анхелем Ди Марией этим летом. В настоящее время он рассматривает три варианта: «Галатасарай», «Барса» и «Бенфика».

«Барселона» может купить и Анхеля Ди Марию, если вернет Лео Месси, сообщает Маттео Моретто из Relevo.

Прошлым летом каталонцы были очень близки к подписанию Ди Марии. Однако сделка не состоялась, так как аргентинец хотел решить свое будущее как можно скорее, а «Барса» разбиралась с финансами и тянула с предложением.

В этом сезоне 35-летний игрок забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 38 матчах за «Ювентус». Он также сыграл ключевую роль в некоторых матчах чемпионата мира за сборную Аргентины, включая финал.