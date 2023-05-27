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🧨 В случае возвращения Месси «Барселона» может подписать еще одну аргентинскую звезду

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Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
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В четверг Goal выдал инсайд, что «Ювентус» намерен расстаться с Анхелем Ди Марией этим летом. В настоящее время он рассматривает три варианта: «Галатасарай», «Барса» и «Бенфика».

«Барселона» может купить и Анхеля Ди Марию, если вернет Лео Месси, сообщает Маттео Моретто из Relevo.

Прошлым летом каталонцы были очень близки к подписанию Ди Марии. Однако сделка не состоялась, так как аргентинец хотел решить свое будущее как можно скорее, а «Барса» разбиралась с финансами и тянула с предложением.

В этом сезоне 35-летний игрок забил 8 голов и отдал 7 голевых передач в 38 матчах за «Ювентус». Он также сыграл ключевую роль в некоторых матчах чемпионата мира за сборную Аргентины, включая финал.

Why Angel Di Maria is an essential part of The Lionel Messi Story | The Independent

8 комментариев

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Никита Мальковский
зачем он нужен?
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Denis2403
Две легенды...будь,что будет,но было бы очень классно
+4
-1
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Данила Макаров
Ответ wmfrxwf5rq
Ну не знаю, не знаю. Бывший игрок Реала всё-таки
А мне кажется он бы вписался в команду
+1
0
+1
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wmfrxwf5rq
Ну не знаю, не знаю. Бывший игрок Реала всё-таки
0
0
0
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Игорь Климов
Ди Мария в Ла Лиге может только на замену выходить в матчах.
0
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Astella Guccio
Что за... Он же играл за реал. Всё-таки принципы.
0
0
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Alexander Sragovich
Ответ Denis2403
Две легенды...будь,что будет,но было бы очень классно
Классно но это будет перебор. Конечно никто на это не пойдет.
+2
-2
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