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«Для меня он – смесь Кройффа и Марадоны». Лапорта хвалит Месси и сравнивает его с мессией

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Игра «Барселоны» против «Мальорки» будет особенной, ведь это не только последняя игра Серджи Бускетса и Жорди Альбы в сине-гранатовой футболке, но и последняя игра «Барсы» на «Камп Ноу» в том виде, в котором мы его знаем.

В следующем сезоне каталонцы переезжают на «Монжуик», и вернутся на культовый стадион только после завершения реконструкции.

Оглядываясь назад, президент «Барсы» Жоан Лапорта рассказал о наследии «Камп Ноу»:

«Камп Ноу» – это моя жизнь. Я хожу сюда с четырех лет.

Болельщикам «Барселоны» выпала большая честь. Мы видели Кройффа, Марадону, Шустера, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Ромарио, Стоичкова.

Но лучшим был Месси, для меня он – смесь Кройффа и Марадоны. Когда он вышел из «Ла Масии», он был как Мессия».

Аргентинец дебютировал в первом составе в 2004 году и продолжал играть за клуб еще 17 лет, став лучшим бомбардиром «Барсы» за всю историю – с 672 мячами в 778 матчах.

Manchester United Fans Arrived in Hope...and Then Leo Messi Turned Up | News, Scores, Highlights, Stats, and Rumors | Bleacher Report

1 комментарий

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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист!
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