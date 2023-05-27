Игра «Барселоны» против «Мальорки» будет особенной, ведь это не только последняя игра Серджи Бускетса и Жорди Альбы в сине-гранатовой футболке, но и последняя игра «Барсы» на «Камп Ноу» в том виде, в котором мы его знаем.

В следующем сезоне каталонцы переезжают на «Монжуик», и вернутся на культовый стадион только после завершения реконструкции.

Оглядываясь назад, президент «Барсы» Жоан Лапорта рассказал о наследии «Камп Ноу»:

«Камп Ноу» – это моя жизнь. Я хожу сюда с четырех лет.

Болельщикам «Барселоны» выпала большая честь. Мы видели Кройффа, Марадону, Шустера, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Ромарио, Стоичкова.

Но лучшим был Месси, для меня он – смесь Кройффа и Марадоны. Когда он вышел из «Ла Масии», он был как Мессия».

Аргентинец дебютировал в первом составе в 2004 году и продолжал играть за клуб еще 17 лет, став лучшим бомбардиром «Барсы» за всю историю – с 672 мячами в 778 матчах.