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Клуб из топ-4 АПЛ начал с «Барсой» переговоры о трансфере Торреса. Английская команда готова предложить за Феррана 35 млн

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Витор Роке
Футбол Футбол

Издание CaughtOffside со ссылкой на Football Transfers сообщает, что «Ньюкасл» заинтересован в подписании Феррана Торреса.

По информации источника, «сороки» начали с «Барсой» переговоры о трансфере испанца и готовы предложить блаугране за игрока 35 млн евро.

«Ньюкасл» проводит отличный сезон. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ и уже забронировала себе путевку в Лигу чемпионов, оставив позади «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Ферран в этом сезоне провел за «Барсу» 43 матча, в которых забил семь голов и отдал три ассиста. По данным Жерара Ромеро, каталонцы отпустят Торреса только в том случае, если смогут подписать Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Стоит ли «блаугране» продать Феррана? Делитесь мнением.

2 комментария

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alberto-m
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Пожалуйста, Пожалуйста ,продайте его🙏🙏🙏🙏🙏
+3
0
+3
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bulldozer
Нет смысла продавать дешевле, чем купили. Стоять на своем и не прогибаться под наглых покупателей.
+1
0
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