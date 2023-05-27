Издание CaughtOffside со ссылкой на Football Transfers сообщает, что «Ньюкасл» заинтересован в подписании Феррана Торреса.

По информации источника, «сороки» начали с «Барсой» переговоры о трансфере испанца и готовы предложить блаугране за игрока 35 млн евро.

«Ньюкасл» проводит отличный сезон. Команда расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ и уже забронировала себе путевку в Лигу чемпионов, оставив позади «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Ферран в этом сезоне провел за «Барсу» 43 матча, в которых забил семь голов и отдал три ассиста. По данным Жерара Ромеро, каталонцы отпустят Торреса только в том случае, если смогут подписать Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе».

Стоит ли «блаугране» продать Феррана? Делитесь мнением.