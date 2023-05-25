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Лапорта и Хави спорят о замене Бускетса. Хотят разных игроков

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта нацелился на подписание контракта с Рубеном Невешем.

По словам Жерара Ромеро, Невеш — любимый игрок Лапорты на позиции опорного полузащитника.

Однако Хави не согласен с Лапортой по поводу Невеша, Ромеро утверждает, что Мартин Зубименди является «избранным» тренера.

«Блаугране» также предлагали Н'Голо Канте бесплатно, но его переход в «Барсу» кажется маловероятным, учитывая его возраст и историю травм.

5 комментариев

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barca13
Учитывая нынешнюю практику брать предпенсионных игроков, удивлен что Канте не фаворит в этой гонке
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Георгий Гуляев
Субименди однозначно больше подходит. Лапорта настаивает на Невеше из за отношений с его агентом, тем самым мендешем, который ещё и агент фати. Проще говоря, должен пройти трансфер невеша, для благоприятной продажи фати.
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breeze1989
Ответ Георгий Гуляев
Субименди однозначно больше подходит. Лапорта настаивает на Невеше из за отношений с его агентом, тем самым мендешем, который ещё и агент фати. Проще говоря, должен пройти трансфер невеша, для благоприятной продажи фати.
Ну так Лапорте надо Фати миллионов за 60 продать и опорника купить. В варианте с Невешем(будет обмен на Фати с доплатой в 30 миллионов от англичан) клуб останется в плюсе на 30 миллионов. В варианте с Субименди баланс -60 миллионов.
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Георгий Гуляев
Ответ breeze1989
Ну так Лапорте надо Фати миллионов за 60 продать и опорника купить. В варианте с Невешем(будет обмен на Фати с доплатой в 30 миллионов от англичан) клуб останется в плюсе на 30 миллионов. В варианте с Субименди баланс -60 миллионов.
Я об этом же. Но походу Фати в другой клуб и не сплавить, хотя и соглашаться на переход в вулвс ему должно быть не оч интересно.
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Sss Qqq
знаю чем это закончится вытурят хави и возьмут невеша и какого нибудь любимца для лапорты из жироны
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