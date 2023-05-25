Президент «Барселоны» Жоан Лапорта нацелился на подписание контракта с Рубеном Невешем.

По словам Жерара Ромеро, Невеш — любимый игрок Лапорты на позиции опорного полузащитника.

Однако Хави не согласен с Лапортой по поводу Невеша, Ромеро утверждает, что Мартин Зубименди является «избранным» тренера.

«Блаугране» также предлагали Н'Голо Канте бесплатно, но его переход в «Барсу» кажется маловероятным, учитывая его возраст и историю травм.