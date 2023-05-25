На него уже претендуют топ- клубы Европы.

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде устал терпеть информацию о своем уходе и решил прокомментировать слухи через аккаунт в Твиттере:

«Для внесения ясности: я ни разу не просил об уходе, поэтому я никуда не ухожу».

Вчера авторитетный каталонский инсайдер Тони Хуанмарти сообщил о том, что Кунде крайне недоволен тем, как его использует Хави. Игрок и руководство «Барсы» перед переходом оговаривало то, что защитника будут использовать только в центре, а не на фланге. Якобы по этой причине он отказал «Челси». Клуб не сдержал свое обещание, что привело Жюля в замешательство. Причем его недовольство стало неприкрытым и заметным всей раздевалке.

В этом сезоне Жюль Кунде провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.