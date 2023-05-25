FC BARCELONA
Блог

Фейк ньюс. Жюль Кунде опроверг информацию о том, что он собирается покинуть «Барселону»

Ла Лига Ла Лига
Клубы Клубы
Жюль Кунде Жюль Кунде
Барселона Барселона
Футбол Футбол

На него уже претендуют топ- клубы Европы.

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде устал терпеть информацию о своем уходе и решил прокомментировать слухи через аккаунт в Твиттере:

«Для внесения ясности: я ни разу не просил об уходе, поэтому я никуда не ухожу».

Вчера авторитетный каталонский инсайдер Тони Хуанмарти сообщил о том, что Кунде крайне недоволен тем, как его использует Хави. Игрок и руководство «Барсы» перед переходом оговаривало то, что защитника будут использовать только в центре, а не на фланге. Якобы по этой причине он отказал «Челси». Клуб не сдержал свое обещание, что привело Жюля в замешательство. Причем его недовольство стало неприкрытым и заметным всей раздевалке.

В этом сезоне Жюль Кунде провел в Ла Лиге 27 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий