Топ-10 самых низкооплачиваемых игроков в «Барсе» — Пабло Торре зарабатывает больше, чем Бальде
Это довольно неожиданно, но Алехандро Бальде в настоящее время является самым низкооплачиваемым игроком в «Барселоне».
Бальде получает мизерную чистую зарплату в размере 80 000 евро в год. Даже Пабло Торре зарабатывает 100 000 евро в год.
В списке 10 самых низкооплачиваемых игроков есть и другие неожиданные имена, в том числе капитаны клубов Тер Стеген и Серджи Роберто. Есть еще Рональд Араухо, один из лучших центральных защитников в мире.
Без лишних слов, вот самые низкооплачиваемые игроки ФК «Барселона» — топ-10.
1. Алехандро Бальде — 80 000 евро в год
2. Пабло Торре — 100 000 евро в год.
3. Арнау Тенас — 170 000 евро в год
4. Инаки Пена — 1,5 млн евро в год.
5. Серджи Роберто — 2,4 млн евро в год
6. Эрик Гарсия — 2,8 млн евро в год.
7. Маркос Алонсо — 3 млн евро в год
8. Гави — 3,2 млн евро в год
9. Рональд Араухо — 3,3 млн евро в год
10. Тер Стеген — 4,3 млн евро в год
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