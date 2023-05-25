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Топ-10 самых низкооплачиваемых игроков в «Барсе» — Пабло Торре зарабатывает больше, чем Бальде

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Это довольно неожиданно, но Алехандро Бальде в настоящее время является самым низкооплачиваемым игроком в «Барселоне».

Бальде получает мизерную чистую зарплату в размере 80 000 евро в год. Даже Пабло Торре зарабатывает 100 000 евро в год.

В списке 10 самых низкооплачиваемых игроков есть и другие неожиданные имена, в том числе капитаны клубов Тер Стеген и Серджи Роберто. Есть еще Рональд Араухо, один из лучших центральных защитников в мире.

Без лишних слов, вот самые низкооплачиваемые игроки ФК «Барселона» — топ-10.

1. Алехандро Бальде — 80 000 евро в год

2. Пабло Торре — 100 000 евро в год.

3. Арнау Тенас — 170 000 евро в год

4. Инаки Пена — 1,5 млн евро в год.

5. Серджи Роберто — 2,4 млн евро в год

6. Эрик Гарсия — 2,8 млн евро в год.

7. Маркос Алонсо — 3 млн евро в год

8. Гави — 3,2 млн евро в год

9. Рональд Араухо — 3,3 млн евро в год

10. Тер Стеген — 4,3 млн евро в год

 

5 комментариев

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red blue Tyumen’
Ответ Жалгас Жолдасов
Откуда источник? Матс как минимум 7млн чистыми зарабатывает, так что цифры из воздуха
А причем тут Хуммельс?
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Жалгас Жолдасов
Откуда источник? Матс как минимум 7млн чистыми зарабатывает, так что цифры из воздуха
+1
-1
0
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Игорь О
ну да ну да... петрович 7 получает Архипыч 9 Федорыч 10 Арестархович 15 тысяч рублей. ппц. низко оплачеваемые😐😐😐😐
0
0
0
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Kanonir152
Ответ red blue Tyumen’
А причем тут Хуммельс?
Тер Стеген имелся ввиду, похоже.
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-1
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Роман Тимофеев
Ответ Игорь О
ну да ну да... петрович 7 получает Архипыч 9 Федорыч 10 Арестархович 15 тысяч рублей. ппц. низко оплачеваемые😐😐😐😐
Хах, да, это действительно звучит как жалкие пионеры в сравнении с зарабатывающими миллионы футболистами. Но, я думаю, что каждый должен быть удовлетворен своей работой и зарплатой, независимо от того, сколько зарабатывают другие. Все равно работа - это работа, не так ли? 😄
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