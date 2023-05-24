FC BARCELONA
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Игроки «Барсы» видят, что Кунде «сыт по горло». Кажется, прощание неизбежно

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Как быстро все меняется.

В раздевалке «Барсы» признают, что Жюль Кунде «сыт по горло», сообщает авторитетный журналист Relevo Тони Хуанмарти.

Игроки чувствуют, что раскол между французским защитником и руководством «блауграны» становится все сильнее. У некоторых членов клуба эта ситуация вызывает раздражение, потому что «никто не является незаменимым»

Как минимум четыре крупных клуба хотят подписать Жюля этим летом, по словам Жерара Ромеро, это: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Кунде недоволен тем, что все время играет на позиции правого защитника, так как ему комфортнее играть в центре. Он заранее обговаривал это с клубом и по такой же причине он отклонил предложение «Челси» прошлым летом — Тухель хотел использовать его справа.

Француз не верит, что ситуация изменится, и поэтому попросил клуб выслушать все предложения. Он передал Хави и клубу не то, что он хочет уйти, а то, что в связи с его ситуацией он хочет посмотреть, какие варианты ему могут предложить. 

19 комментариев

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Nike of FW
в Челси за 100 млн, они меньше не платят .
+25
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Вячеслав Новиков
За хорошие деньги можно продавать, косячит часто, в центре люди у которых он вряд ли выиграет конкуренцию
+15
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Azik Mahsudov
Справедливости ради, как цз он играет слабо, не говоря уже про лз
+4
0
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BurBon
Почему он играл пз, потому что некому там было играть в этом сезоне, купят профильного пз, будет играть в центре, все просто. А Барса вообще в данном случае может не парится, контракт долгосрочный, с космическими отступными, все эти слухи никого не волнуют.
+4
0
+4
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Nogoi89
Лучше бы сказал спасибо Барсе, что не попал в Челси прошлого сезона). Ну, если дадут деньги нормальные, почему бы не отпустить, все равно деньги нужны.
+3
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Алексей Дубков
Ответ Вячеслав Новиков
За хорошие деньги можно продавать, косячит часто, в центре люди у которых он вряд ли выиграет конкуренцию
А у кого выигрывать в центре конкуренцию? Тут скорее справа неким закрыть позицию, если сейчас ПЗ играет Бальде.
Всё-таки перспектива пары Араухо Кунде, горазда выгоднее чем просто отпускать его. Найти правого защитника и дать возможно стабильно играть в центре, тогда и ошибок никаких не будет, и оборона железобетонной станет.
+3
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Игорь Климов
Значит нужно с Кунде прощаться.
+3
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yulay
Если придёт Иньиго, а за Кунде дают 65-70 млн евро, то можно смело продавать. Центральная зона упакована - есть Араухо, Кристинсен, Иньиго, Алонсо(может подменять Бальде на левом фланге) , Гарсия.
Но тогда нужен правый защитник. Фран?
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Vlad
Без сожаления отпустить. Пусть там в новом клубе привозы и автоголы делает
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0
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Савелий Серов
Ответ Nike of FW
в Челси за 100 млн, они меньше не платят .
Смотри аккуратней, а то щас придёт Должун и скажет, что он Челси за него и 10 лямов не стоит
+1
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Анвар Масимов
Ответ yulay
Если придёт Иньиго, а за Кунде дают 65-70 млн евро, то можно смело продавать. Центральная зона упакована - есть Араухо, Кристинсен, Иньиго, Алонсо(может подменять Бальде на левом фланге) , Гарсия. Но тогда нужен правый защитник. Фран?
какой на х Алонсо , какой Гарсия . ты из игру вчера видел ??? защитники уровня Эльче
+1
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Dmitry Dmitrov
Ответ BurBon
Почему он играл пз, потому что некому там было играть в этом сезоне, купят профильного пз, будет играть в центре, все просто. А Барса вообще в данном случае может не парится, контракт долгосрочный, с космическими отступными, все эти слухи никого не волнуют.
И кого же Кунде заменит в центре? Кристенсена или Араухо? Никого оба лучше чем француз
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Анвар Масимов
Ответ yulay
Так это игрок запаса
Гнать их всех . Араухо и Кристинсена оставить. Иньиго на подходе б брать Ндика бесплатно и подтягивать Риада из молодёжки и все
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yulay
Ответ Анвар Масимов
какой на х Алонсо , какой Гарсия . ты из игру вчера видел ??? защитники уровня Эльче
Так это игрок запаса
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Your Friend
Ответ yulay
Если придёт Иньиго, а за Кунде дают 65-70 млн евро, то можно смело продавать. Центральная зона упакована - есть Араухо, Кристинсен, Иньиго, Алонсо(может подменять Бальде на левом фланге) , Гарсия. Но тогда нужен правый защитник. Фран?
Павара могут, не продлевает контракт с Баварией
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Cristian Turcan
Ответ Алексей Дубков
А у кого выигрывать в центре конкуренцию? Тут скорее справа неким закрыть позицию, если сейчас ПЗ играет Бальде. Всё-таки перспектива пары Араухо Кунде, горазда выгоднее чем просто отпускать его. Найти правого защитника и дать возможно стабильно играть в центре, тогда и ошибок никаких не будет, и оборона железобетонной станет.
Кристенсен лучше Кунде.
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Манас Ырысбеков
Сильный цз с хорошим пасом. Будет жалко, если уйдёт.
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СД18
В МС он не выиграет конкуренции, а на скамейку за большии деньги он не нужен. У него нет габаритов для ЦЗ, особенно в Англии. И очень любит возится с мячом около своей штрафной.
По сути сейчас в Барсе он играет на позиции ПЦЗ, в схеме с тримя ЦЗ. Чем он не доволен не понятно.
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