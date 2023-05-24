19 комментариев

Как быстро все меняется.

В раздевалке «Барсы» признают, что Жюль Кунде «сыт по горло», сообщает авторитетный журналист Relevo Тони Хуанмарти.

Игроки чувствуют, что раскол между французским защитником и руководством «блауграны» становится все сильнее. У некоторых членов клуба эта ситуация вызывает раздражение, потому что «никто не является незаменимым»

Как минимум четыре крупных клуба хотят подписать Жюля этим летом, по словам Жерара Ромеро, это: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Челси».

Ранее сообщалось, что Кунде недоволен тем, что все время играет на позиции правого защитника, так как ему комфортнее играть в центре. Он заранее обговаривал это с клубом и по такой же причине он отклонил предложение «Челси» прошлым летом — Тухель хотел использовать его справа.

Француз не верит, что ситуация изменится, и поэтому попросил клуб выслушать все предложения. Он передал Хави и клубу не то, что он хочет уйти, а то, что в связи с его ситуацией он хочет посмотреть, какие варианты ему могут предложить.