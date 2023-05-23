И в горе, и в радости. Лапорта поддержал игроков «Барсы» после разгрома от «Вальядолида»
Не только же шампанское вместе пить.
Вчера «Барселона» влетела борющемуся за выживание «Вальядолиду» со счетом 1:3.
Вероятно, каталонцы расслабились после завоевания титула Ла Лиги и последующего долгого празднования, но такого провального результата они явно не ожидали. И неудивительно, ведь за этот сезон Примеры «блауграна» пропускала 3 гола лишь однажды — в октябре от «Реала».
Игроки покидали поле в расстроенных чувствах, но рядом с раздевалкой их ждал Жоан Лапорта, готовый к рукопожатиям и объятиям.
Безусловно, переживать поражение намного сложнее, чем праздновать триумф вместе, но Лапорта готов поддержать своих игроков вне зависимости от обстоятельств.
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