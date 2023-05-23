FC BARCELONA
Блог

И в горе, и в радости. Лапорта поддержал игроков «Барсы» после разгрома от «Вальядолида»

Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Жоан Лапорта Жоан Лапорта
Футбол Футбол

Не только же шампанское вместе пить.

Вчера «Барселона» влетела борющемуся за выживание «Вальядолиду» со счетом 1:3.

Вероятно, каталонцы расслабились после завоевания титула Ла Лиги и последующего долгого празднования, но такого провального результата они явно не ожидали. И неудивительно, ведь за этот сезон Примеры «блауграна» пропускала 3 гола лишь однажды — в октябре от «Реала».

Игроки покидали поле в расстроенных чувствах, но рядом с раздевалкой их ждал Жоан Лапорта, готовый к рукопожатиям и объятиям.

Безусловно, переживать поражение намного сложнее, чем праздновать триумф вместе, но Лапорта готов поддержать своих игроков вне зависимости от обстоятельств.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий