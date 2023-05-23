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🫡 Большая честь! Френки де Йонг впервые надел капитанскую повязку в матче с «Вальядолидом»

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Френки де Йонг Френки де Йонг
Футбол Футбол

А будто только недавно его хотели продать.

Во вторник «Барселона» разгромно проиграла «Вальядолиду» со счетом 1:3, но кое-что хорошее все же произошло в тот вечер.

Френки де Йонг, завершающий четвертый сезон в клубе, получил капитанскую повязку во втором тайме после замен Тер Стегена и Серджи Роберто.

После матча Френки сказал, что этот момент был очень важен для него:

«Это большая честь для меня, потому что я всегда мечтал играть за «Барсу», и носить повязку — большая честь и мечта для меня».

Этим летом в команде точно появится как минимум один новый капитан, так как Бускетс покинет клуб в конце сезона. Также может появиться второе вакантное место, если Жорди Альба последует за Серджи.

Ранее появлялась информация, что на повязку претендуют Роберт Левандовски и Рональд Араухо, если решение будет приниматься методом голосования. Если же выбор будет зависеть от количества сыгранных матчей, как бывает обычно, то Френки (177 игр) является вторым претендентом после Усмана Дембеле (179).

Может, Френки достоин того, чтобы стать капитаном в следующем сезоне?

4 комментария

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Emin Aliev
Френки без сомнения лучший актив, да и игрок Барсы
+13
0
+13
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Rachid
Если ещё заоблачный уровень ЗП адекватно уменьшить, то Френки можно назначить капитаном Барсы на «многие лета»……))))
+3
0
+3
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СД18
В большинстве матчей следующего сезона, если не придет Месси, будет ТерШтеген. Зачем выяснять кто будет капитанить по 15 минут за сезон?
0
0
0
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