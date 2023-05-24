7 комментариев

Команда готовится к отпуску.

В 36 туре Ла Лиги «Барселона» на выезде проиграла местному «Вальядолиду» со счетом 3:1. Единственный мяч в составе «блауграны» забил Роберт Левандовски. Эти три очка позволили хозяевам покинуть зону вылета.

Матч для команды Хави начался наихудшим образом: уже на второй минуте мяч в свои ворота отправил головой Андреас Кристенсен, а через еще двадцать минут Тер Стеген не отразил пенальти, который назначили за фол Эрика Гарсии.

У «Барсы», когда в основе есть испанец, довольно грустная статистика: он был в старте 8 раз и в этих играх каталонцы пропустили 7 мячей. В 28 играх, когда Гарсию не ставили в основу, было пропущено всего 9 мячей.

Лучший игрок матча − Френки де Йонг. Работал по всему полю, отдал голевую передачу на гол Левандовски, совершил 122 касания мяча и отдал 97 передач с точностью 89,8%. Кроме этого создал два голевых момента и отдал три ключевых передачи.

Худший игрок матча − Алекс Бальде. За весь матч совершил только один отбор мяча и ни один из его навесов не был точным. Не лучший матч для молодого игрока.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком «Барселоны» в игре против «Вальядолида»? Пишите в комментариях.