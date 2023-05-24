FC BARCELONA
Блог

Лучший − Де Йонг, худший − Бальде. Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Вальядолида»

Клубы Клубы
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Френки де Йонг Френки де Йонг
Алекс Бальде Алекс Бальде
Футбол Футбол

Команда готовится к отпуску.

В 36 туре Ла Лиги «Барселона» на выезде проиграла местному «Вальядолиду» со счетом 3:1. Единственный мяч в составе «блауграны» забил Роберт Левандовски. Эти три очка позволили хозяевам покинуть зону вылета.

Матч для команды Хави начался наихудшим образом: уже на второй минуте мяч в свои ворота отправил головой Андреас Кристенсен, а через еще двадцать минут Тер Стеген не отразил пенальти, который назначили за фол Эрика Гарсии.

У «Барсы», когда в основе есть испанец, довольно грустная статистика: он был в старте 8 раз и в этих играх каталонцы пропустили 7 мячей. В 28 играх, когда Гарсию не ставили в основу, было пропущено всего 9 мячей.

Лучший игрок матча − Френки де Йонг. Работал по всему полю, отдал голевую передачу на гол Левандовски, совершил 122 касания мяча и отдал 97 передач с точностью 89,8%. Кроме этого создал два голевых момента и отдал три ключевых передачи.

Худший игрок матча − Алекс Бальде. За весь матч совершил только один отбор мяча и ни один из его навесов не был точным. Не лучший матч для молодого игрока.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком «Барселоны» в игре против «Вальядолида»? Пишите в комментариях.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexandru.ciubotaru15@mail.ru
Худший бальде ? Боже , а Гарсия наверное лучший с двумя привозами .. дегенераты
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инна витенберг
Все наоборот худший де йонг который крутится с мячом и не отдает вовремя или теряет мяч . Вся динамика шла от Бальде
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexlagodny
Ответ Роман
Вышла срочная новость. Месси только что согласился подписать контракт с Аль-халялям.
Соседка с бодуна наверное рассказала? )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Бальде и Рафинья единственные, кто играл вчера в футбол, остальные косячили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вячеслав Новиков
Ро мне так в этом ужасном матче лучшим как раз был Бальде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий